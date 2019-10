'Prefiere Corral reflectores que atender el estado'

Chihuahua.- Para la coordinadora de diputados locales del PRI, Rosa Isela Gaytán, el gobernador Javier Corral está más interesado en buscar reflectores nacionales que en atender el estado de Chihuahua. Señaló que el mandatario no ha cumplido sus promesas y que ha sido opaco en los proyectos de inversión anunciados.

Así lo dijo en entrevista con El Diario, previo a rendir su primer informe de actividades legislativas a realizarse mañana sábado a las 12 del mediodía en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PRI, en calle Progreso y casi equina con Ocampo.

Puso como ejemplo que se han presentado por lo menos 35 iniciativas para diversas armonizaciones legislativas sin que el resto de los diputados las hayan aprobado.

Pero ese tipo de cuestiones en la adversidad, las ve como una oportunidad para crecer, trabajar y defender las causas sociales.

“La gente está volviendo a ver al PRI, y no es mi percepción, son testimonios que hemos ido recogiendo en las colonias donde escuchamos a la gente. Estamos cumpliendo la agenda legislativa y tenemos una mayor participación que otras bancadas que son 12 u 8”, expuso refiriéndose a Morena y Acción Nacional.

Gaytán fue regidora en el Ayuntamiento 2016-2018 y posteriormente llegó al Congreso local. Al legislativo arribaron 4 congresistas del tricolor, pero sólo ella y Omar Bazán, dirigente estatal del partido, se mantuvieron votando en bloque, mientras que los otros dos son Jesús Velázquez y Elizabeth Chávez.

“Votan como panistas y se comportan como panistas”, manifestó la coordinadora de la bancada en la entrevista y atribuyó ese comportamiento a una intromisión desde el Estado en contra del Revolucionario Institucional.

En sus declaraciones hizo énfasis a exigencias hacia la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, similares a las que le hacía durante la administración pasada.

“Lleva 3 años desperdiciados con malos servicios públicos y con una deuda que quiere poner a 15 años, que la quiere sacar a como dé lugar”. Lo anterior acerca del proyecto de alumbrado público que ya aprobó el Ayuntamiento y está en espera de los resultados de una consulta ciudadana a realizarse el 24 de noviembre. “Va a generar una concesión donde la eficiencia y el ahorro de energía no se queda en el municipio, sino con particulares”.

Apegado a eso no hay seguridad en las calles, no responde en el tema del agua con el pretexto de que el Estado lo administra y no aprovecha que el gobernador sea de su mismo partido, condenó Gaytán. Recordó que la alcaldesa prometió generar condiciones de un solo Chihuahua, sin marcadas diferencias económicas como las existentes.

“Eso no es cierto, porque no tenemos esas condiciones por la falta de atención y es algo preocupante. Como regidora lo observé y lo he dicho. Se les olvida a lo que llegan, se les olvidan las leyes”.

“La alcaldesa eligió los programas electoreros para la competencia y lograr una condición para buscar una candidatura (al Gobierno del Estado), y está descuidando lo fundamental sin garantizar limpieza en los parques, seguridad, el bacheo y la pavimentación están descuidadas; y van a comenzar a atenderlo, cuando se acerque lo electoral. Todo indica que está en campaña”.

En cuanto al gobernador Javier Corral, la coordinadora del PRI indicó que no ha cumplido sus promesas de campaña y en una de ellas falló, que es la educación gratuita.

“Maquilla cifras y el tema de la deuda es algo de lo que sigue hablando a pesar de ya haber tenido tres ejercicios fiscales. Es tiempo de que el gobernador utilice las 24 horas del día para dar soluciones a los chihuahuenses”.

Como bancada del PRI, dijo, no se han dejado de señalar inconsistencias e ineficiencias en la administración, sobre todo en la aplicación de recursos, y están a la espera de que Hacienda especifique los alcances de la reestructura de deuda y aclaren la inversión a infraestructura, anunciada por Corral.

“Hemos rebasado las expectativas. Hemos tenido estrategia en temas fundamentales y basta con dos priístas bien puestos para decirle a la administración lo que está fallando, hacer observaciones y generar propuestas, sólo que se abran los canales de administración”, puntualizó.