Preocupa a canciller situación de puentes en Juárez

Ciudad de México.- A pesar de la amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que autoridades estadounidense le dijeron que no lo harán.

"Nos han dicho que no va a ocurrir, y esperaríamos que no ocurra, sí les creo", expuso.

"No tienen la intención de cerrar".

En conferencia de prensa, por primera vez desde que fue ratificado como Canciller, indicó que hasta el momento no se tiene reportado un cierre de las garitas en la frontera norte del País.

Sin embargo, reconoció que en Ciudad Juárez, tres de los ocho puentes internacionales registran retrasos.

"Nos dicen las autoridades que los funcionarios que revisan los vehículos ahora hacen documentación de migrantes", explicó.

"Lo que más nos preocupa es Ciudad Juárez con tres de sus puentes con más retrasos. No tienen previsto hacer ningún cierre completo, pero sí vamos a tener un paso más lento, especialmente en Ciudad Juárez, en tres puntos de ocho".

El Canciller aseveró que la política migratoria de México, en cuanto a los centroamericanos que transitan por el país hacia Estados Unidos, no va a cambiar ante las presiones de Trump.

"Quisiera recordar que la política migratoria se enunció desde que firmamos el Pacto Global por una Migración Segura Ordenada y Regular", manifestó.