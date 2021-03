Preocupa a IP retroceso

Archivo/ El Diario

Ciudad Juárez— Ante la confusión creada por Gobierno del Estado respecto al cambio del color en el semáforo de riesgo epidemiológico, organismos empresariales de Ciudad Juárez manifestaron su preocupación por un eventual regreso a naranja.

El secretario de Salud de Chihuahua, Eduardo Fernández, aseguró en un mensaje emitido ayer que la entidad pasaría al color naranja a partir del lunes, manteniendo las mismas restricciones, aunque posteriormente, en un comunicado, el Estado difundió en otro documento que la entidad permanecería en el semáforo amarillo durante los próximos 15 días.

Con lo anterior, representantes de la iniciativa privada expresaron su preocupación ante un retroceso al color naranja que pudiera traer consigo nuevas restricciones a los aforos y horarios para la operación de establecimientos en la ciudad.

“Lo que se entendió en el comunicado que emitió Salud es que se van a quedar los mismos lineamientos, sin afectación a horarios y aforos, pero claro que si nos piden mucha responsabilidad, creo que lo que tratan de hacer es no golpear aún más la situación económica”, comentó Martín García, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Por su parte, Thor Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Ciudad Juárez, comentó que la decisión de no modificar los lineamientos del semáforo ayudará a la economía de la ciudad, evitando el cierre de comercios y empresas.

“De acuerdo con los datos que se tienen, se decidió que se regresara al naranja, pero lo positivo, si es que hay algo positivo, es que en una decisión de no afectar a las empresas, los lineamientos del amarillo se van a mantener, creo que se está tomando en cuenta la economía, esto debe ir acompañado de campañas de concientización y que no se baje la guardia, esto es importante, no queremos que se tomen medidas más fuertes que lleven otra vez a cerrar comercios, porque entraríamos a una etapa muy complicada”, añadió.

Otro de los organismos que expresó su preocupación fue la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez; el presidente local de dicha instancia, Rogelio Ramos Guevara, indicó que un retroceso en la semaforización implicaría también una regresión hacia la economía de esta frontera.

“Sería un retroceso tremendo, esperábamos alguna reconsideración para Juárez, porque cada vez que nos regresamos es un golpe muy fuerte, no sé cómo puedan quedar los aforos de restaurantes y hoteles, pero otra vez descansar gente, ajustar nóminas y parte de los servicios, además de la baja en los ingresos es un impacto importante, aún no podría calcular qué tanto va a perjudicar, pero si nos va pegar, simplemente no doy crédito a esto”, manifestó.

