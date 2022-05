Preocupa a nogaleros el cambio climático

Delicias, Chih.- El cambio climático, los altos precios de los insumos para los cultivos, la falta de lluvias y por ende la amenaza de que las compuertas de la Presa La Boquilla se cierren al llegar al 20 por ciento de su capacidad de almacenamiento, son las principales preocupaciones de los nogaleros del estado, esto después de que el año pasado se produjera una baja histórica en cuanto a producción de nuez.

Fue Víctor Loya Cruz, presidente de la asociación Producto Nuez del estado, quien expuso que si bien este 2022 tienen la esperanza de una buena cantidad de este cultivo perenne, temen que las condiciones adversas puedan influir en que la calidad de este producto presente una baja, lo que repercutiría en el precio.

El 2020 se alcanzó una producción de 100 mil toneladas, que es el promedio más alto que se logra consumar generalmente, aunque en aquel año fue una mala calidad, lo que repercutió negativamente en el precio final, y a pesar de que el 2021 se cosechó prácticamente la mitad del total del año pasado, 55 mil toneladas, el precio al que se ofertó fue considerablemente mayor debido a que el producto presentaba mejores características.

Han sido afectados también por el alza en los insumos y la falta de lluvias

Aunado a las condiciones de marcado y ambientales, hasta el momento se han presentado dos eventos de granizo que han afectado a cerca de 2 mil hectáreas, el primero de estos hace tres semanas en Casas Grandes, mientras que el último fue hace dos semanas en el área de Salaices a Camargo, fenómeno que suele darse generalmente en las precipitaciones del mes de mayo.

“Si no nos llueve en junio no vamos a terminar el ciclo”, expuso Víctor Loya, ya que esto podría abonar a que La Boquilla cierre compuertas antes de lo estimado, dejando a cerca del 75 por ciento de los nogaleros de la región centro sur que no tienen acceso a pozos particulares sin el vital líquido, lo que se traduciría prácticamente en pérdidas totales, de un estimado de 45 mil hectáreas de este y otro tipo de cultivos que hay en esta parte del estado.