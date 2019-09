Preocupa a ONG´s falta de plan operativo penal de AMLO

Chihuahua, Chih.- El gobierno Federal necesita presentar en enero del próximo año su marco operativo penal de las nuevas disposiciones que tiene la Fiscalía General de la República, sin embargo existe preocupación en organizaciones de la sociedad por la forma en que vaya a crearlo.

Ante ello el colectivo #FiscalíaQueSirva, en el que se encuentra Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), se ha enfocado en trabajar en una propuesta para entregarla al titular de esa dependencia, Alejandro Gertz Manero.

La idea es hacer real la ley que entró en vigor el año pasado, y que contempla un plan de persecución penal, con el cual se busca comenzar a romper la impunidad de crímenes de periodistas, feminicidios, casos de desaparecidos, y demás que no se han resuelto, plantea la fundación.

Parte de los trabajos que realiza el colectivo es hacer una serie de consultas a grupos que hayan sido afectados por la violencia por razones de su situación laboral, sociológica, y demás, para poder generar una propuesta con criterios específicos que deba seguir la autoridad encargada de investigar hechos ilícitos.

El análisis del colectivo es que se requiere tener claridad del contenido de los deberes a los que está sujeto México, los cambios normativos que aún habría que realizarse, así como la urgencia de destinar presupuesto y elaborar protocolos de seguimiento para que la norma sea efectiva.

Uno de los objetivos propuestos es que la FGR, a cargo de Gertz Manero durante los próximos 9 años, tenga nuevas formas para actuar, asumir investigaciones y poder lograr sentencias condenatorias que garanticen una verdadera justicia para las partes, en específico para las víctimas.

En específico en los crímenes contra periodistas, #FiscalíaQueSirva hizo una consulta acerca de las preocupaciones comunes que se tienen frente al proceso de investigación de los hechos y de las responsabilidades.

Dos puntos sobresalieron: primero, que el fenómeno del desplazamiento a causa de estos crímenes no se está visibilizando (lo que impide aún más exigir justicia y una debida investigación); y segundo, que uno de las relaciones existentes es la de la narcopolítica en estos crímenes.

Ello coincide con los señalamientos por medios y periodistas que han condenado el asesinato de Miroslava Breach Velducea, ocurrido en marzo del 2017, en el que planteaba de inicio un tema de narcopolítica, dicho por el propio gobernador Javier Corral, pero que no continuó en esa línea. Este grupo que, por ejemplo realiza investigación a las redes de corrupción y otros crímenes, en situaciones de alto riesgo en México, se encuentra en alarmantes tasas de impunidad: se informa, a marzo del 2019 de 121 periodistas asesinados, 5 en la actual administración, con un 99 por ciento de asesinatos sin resolver, refiere FJDEE basada en los números de organismos como Artículo 19.

Por eso es que la Fiscalía General de la República requiere sin duda, expone el colectivo, es tener la participación central de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el proceso de transición e implementación de su nueva estructura.

Esto es porque tienen la información de cómo han sido vulnerados sus derechos en los procesos de investigación y cómo se pueden proteger mejor desde sus diversas particularidades, a fin de promover con claridad protocolos para su protección, para su seguimiento, para la evaluación de tal protección, y el destierro paulatino de las prácticas cotidianas que contradicen la verdadera relación que la nueva FGR debe tener con los principales actores de la búsqueda de justicia y no impunidad en México, precisa el FJDEE.