Preocupa a SNTE municipios con rezago tecnológico

Cortesía

Parral.- Al desarrollarse la primera semana de este regreso a clases atípico debido a la pandemia de COVID 19, el Secretario General de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia urgió a atender los municipios con mayor rezago del estado de Chihuahua, ya que la falta de tecnología y sus herramientas pueden ser un factor para que repunte la deserción escolar, por lo que dijo que se encuentran en toda la disposición de coadyuvar a evitar este lamentable fenómeno.

Ever Avitia manifestó que se han tenido reportes de contratiempos emanados de la falta o limitación de tecnología en algunos sectores del estado, situación que debe ser atendida de inmediato y no esperar a que avance más este ciclo escolar, ya que el objetivo principal del SNTE es que los estudiantes permanezcan en clase y no, a causa de la falta de las herramientas tecnológicas abandonen sus estudios.

Manifestó que de acuerdo a las cifras de la Secretarìa de Educaciòn , existen alrededor de 38 municipios, los cuales no cuentan ni con sistema de televisión abierta, ni mucho menos con internet, lo cual es preocupante por lo que manifestó que se han sostenido varias reuniones con el Secretario de Educación, Carlos González ya que es un interés común y a pesar de que las escuelas con este tipo de problemas del subsistema estatal se encuentran en 22 comunidades, dijo que esta dispuesto a crear estrategias inmediatas para atender este problema que pudiese originar la deserción escolar.

Hizo de nueva cuenta un llamado a los profesores, parte fundamental en este proceso a no bajar la guardia y estar totalmente al pendiente del desarrollo académico de sus alumnos, incentivarlos y apoyarlos en todo momento ya que la situación es tal, que está en riesgo el futuro de varios estudiantes.

Dijo estar dispuesto bajo los esquemas y posibilidades del SNTE a apoyar a las autoridades en todo lo que sea necesario para abatir este problema, preponderando la educación pero sobre todo la salud de los cientos de estudiantes que se encuentran con estas limitaciones a lo largo y ancho del estado de Chihuahua.