Preocupa falta de inversión para garantizar autosuficiencia alimentaria en el país

Cuauhtémoc.- El diputado federal por el VII DIstrito, Heraclio Rodríguez, mencionó que luego de once reuniones que la Comisión de AGricultura ha realizado para definir el siguiente presupuesto de egresos, preocupa la reducción en la inversión que se tiene para el sector en donde se producen los alimentos que consumen los mexicanos.

En esta reunión ordinaria se revisan, además de las necesidades para garantizar las bases que lleven a la autosuficiencia alimentaria, las inversiones realizadas en años pasados en materia de apoyo al campo.

En su dicho, Rodríguez Gómez destacó la necesidad de que exista un equilibrio entre el recurso que se destina para el desarrollo social y aquel que lleva al impulso del sector productivo.

Añadió que los efectos del cambio climático han llevado a una baja sensible en la producción de alimentos en el país, por inundaciones en lugares donde no se inundaba y por la sequía en lugares en donde antes había humedad, sin que se tengan mecanismos suficientes para atender estas faltas de producción y garantizar la subsistencia de los productores.

Alertó que la estrategia del Gobierno federal de apoyar a quienes tengan menos de 5 hectáreas ha llevado a algunos casos a que productores medianos abandonen sus cultivos por la falta de garantías y rendimientos al producir.

Destacó que desafortunadamente este caldo de cultivo va a afectar en mayor medida al consumidor final, que verá reflejado en los precios y en el abasto de alimentos el desenlace de una serie de desatenciones que a lo largo de los años se han tenido con el campo mexicano.

Por ello, puntualizó la importancia de lograr un presupuesto significativo para el campo, que abone a que los productores crezcan no solo en capacidad productiva, sino que tengan las condiciones que les permitan abonar a esta autosuficiencia alimentaria que es uno de los objetivos del actual Gobierno federal.