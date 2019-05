Preocupa falta de prevención en homicidios de mujeres

Chihuahua.- Los recientes homicidios de mujeres en el estado, entre los que se encuentran dos mujeres calcinadas y una al parecer estrangulada, localizada esta mañana en la zona de San Jorge en esta ciudad, preocupan a la organización Justicia Para Nuestras Hijas, pues afirma que no existe la prevención necesaria por parte del estado para evitar que sucedan este tipo de hechos.

Así lo informó Norma Ledezma, presidenta es dicha organización, quien expuso que mientras a la mujer no se le dote de identidad seguirá siendo vista como un objeto proclive a ser víctima de violencia por parte de su pareja o de algún otro sujeto.

El miércoles primero de mayo se logró la detención de Florentino C. S., como presunto responsable de rocear con gasolina a una mujer y prenderle fuego, esto en colonia Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, la víctima que al parecer era su pareja sentimental presenta quemaduras de gravedad en el 50 por ciento de su cuerpo y está internada en la ciudad de Chihuahua.

El jueves por la mañana se localizó a una mujer calcinada en el entronque a San Guillermo, hasta hoy no ha sido identificada.

De igual modo, esta mañana se localizó a una joven sin vida al parecer por estrangulamiento, pues tenía una prenda alredor del cuello y tenía el torso desnudo, hasta el momento tampoco ha sido identificada.