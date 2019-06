Preocupante la falta de atención médica en Guadalupe y Calvo

El Municipio de Guadalupe y Calvo apoya con traslados de pacientes a diferentes ciudades del estado y tiene en su nómina médicos, enfermeras y terapeutas.



Ante la problemática de los recortes presupuestaless que han generado la disminución de la atención médica primaria por parte de brigadas en la región de Guadalupe y Calvo, Chávez Amparán calificó como preocupante la situación en las diferentes localidades del municipio.



Precisó que Guadalupe y Calvo sufre de una atención médica deficiente en aproximadamente el 35% en las unidades médicas móviles y un porcentaje similar en las unidades médicas fijas, donde no hay médico. Se tiene un fuerte problema en la falta de atención primaria, lo que está provocando que se incremente el número de traslados de personas que requieren atención medica y con ello el aumento en las atenciones en hospitales, tanto en la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y en otros hospitales como Parral, Guachochi, Valle de Allende e incluso la capital del estado.



Es dable precisar que, si bien es cierto las unidades móviles y brigadas no son ambulancias y no están entre sus responsabilidades los traslados, cuando es necesario el apoyo ellos lo realizan de manera profesional.



Por lo anterior, con la disminución de sus recorridos y la falta de atención primaria las enfermedades vienen en aumento y con ello, como se menciona, mayores traslados y saturación de pacientes en hospitales porque se involucra la falta de médicos en las unidades médicas fijas.



Durante la gira de arranque e inauguración de obras del el alcalde y personal de Gobierno del Estado, una de las principales peticiones a las autoridades fue la falta de atención médica, de tal manera que por ejemplo en la comunidad de Chinatú, en vez de construir un comedor comunitario se construirá una clínica médica, como prioridad de atención a la población.



Ante esta situación, Noel Chávez dijo que no le dará la espalda al tema de salud. “Los problemas que enfrenta Guadalupe y Calvo en materia de salud son problemas de todos”.



En Chinatú, el Municipio pagara el sueldo de una enfermera, además de la nómina que cuenta con médicos cubanos, terapeutas, e incluso se tienen acuerdos con ejidos como La Trinidad en Mesa de San Rafael para pagar un médico, y con el IMSS se tiene un acuerdo para apoyar a médicos que laboran en comunidades como Turuachi y Yerbitas.



Asimismo, con recursos municipales se tiene programado construir clínicas y casas de salud en diferentes comunidades, además de continuar con las gestiones para que se integren más médicos a Guadalupe y Calvo.



Ante la falta de atención medica, Guadalupe y Calvo tiene más muertes en este rubro que las estadísticas de muertes violentas, además de que se teme por brotes de enfermedades como tuberculosis, o bien los problemas de la piel que tiene Cumbres del Durazno y sus alrededores.



“No voy a voltear a otro lado y dejarle todo al Estado o la Federación; nosotros también vamos a apoyar para que se mejore la atención médica en Guadalupe y Calvo”, concluyó el edil.