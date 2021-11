Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante la reapertura de los cruces internacionales, a partir del primer minuto del lunes 8 de noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) pidió el apoyo, preparación y paciencia de los viajeros, para que pueden aprovechar la primera etapa de reapertura tras las restricciones de viaje por la pandemia.

“Dado el creciente volumen de viajes, los viajeros deben tener en cuenta tiempos de espera más largos de lo normal y largas colas en nuestra frontera terrestre en los próximos días. La CBP pide a los viajeros que tengan paciencia mientras la agencia se embarca en la reapertura de los viajes transfronterizos”, informó este domingo a través de un comunicado de prensa.

El director de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en El Paso, Héctor Mancha, pidió a los extranjeros que si viajan por motivos no esenciales, lo hagan en las horas de menor afluencia.

“En los puertos de entrada locales, nuestras horas pico con los mayores volúmenes de tráfico son los domingos y las mañanas de los días de semana Para ayudar a aliviar los cuellos de botella, la CBP está recomendando que aquellos que puedan, decidan cuando cruzar elijan horas no pico para sus tiempos de viaje”, informó.

Los viajeros pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera en línea. La información se actualiza cada hora para incluir los tiempos de espera de los carriles SENTRI, Ready y no Ready. El número de carriles abiertos también se actualiza cada hora.

Para los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, los funcionarios de la CBP sugieren los siguientes pasos que los viajeros pueden tomar para tratar de ayudar a acelerar el procesamiento para la entrada en los Estados Unidos:

Si es titular de un visado que viaja por motivos no esenciales, puede atestiguar o declarar verbalmente al funcionario que ha sido vacunado, sin esperar a que éste le haga la pregunta. Tenga a mano su prueba de vacunación, por si el funcionario le pide que la vea. No se pedirá a todas las personas que muestren su prueba en cada cruce, pero se les exige que tengan su prueba de vacunación consigo en caso de que se les pida que la proporcionen al oficial de la CBP como parte de su inspección para entrar en los Estados Unidos, informó.

Si viaja por motivos no esenciales, hágalo en las horas de menor afluencia. En los puertos de entrada locales, nuestras horas pico con los mayores volúmenes de tráfico son los domingos y las mañanas de los días de semana Para ayudar a aliviar los cuellos de botella, la CBP está recomendando que aquellos que puedan, decidan cuando cruzar elijan horas no pico para sus tiempos de viaje.

Para los viajeros que necesiten un permiso I-94 o un permiso, utilice la aplicación móvil CBP One para solicitar y pagar antes de cruzar, hasta siete días antes de cruzar. Los viajeros pueden utilizar la aplicación en su teléfono para completar la solicitud, recibir la aprobación condicional y pagar la tasa del permiso. El uso de la aplicación mejora significativamente la experiencia de cruce del viajero individual, ya que no necesita ir a la inspección secundaria para completarla y puede continuar su camino. Y el uso de la aplicación ayuda a ahorrar tiempo a todos en el paso fronterizo. Los viajeros que no lo soliciten electrónicamente deben esperar largos tiempos de espera para su tramitación.

CBP también pidió a los usuarios de los cruces internacionales que utilicen el carril correcto, “el tráfico en nuestros puertos de entrada locales está segmentado en tres carriles diferentes. Los carriles SENTRI son sólo para aquellos que viajan en un vehículo con todos los ocupantes registrados en el programa de viajeros de confianza de bajo riesgo; el propio vehículo también debe estar registrado en SENTRI”, señaló.

Agregó que “los carriles Ready son sólo para aquellos que tienen un documento equipado para utilizar la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) disponible para ayudar a acelerar el procesamiento en los EE.UU. Para los ciudadanos estadounidenses, eso es una tarjeta de pasaporte, en lugar de la libreta de pasaporte azul. También incluye las tarjetas de residente legal permanente y las tarjetas de cruce de fronteras de los titulares de visados locales B1/B2. Todos los demás deben tener preparada su documentación correcta para demostrar que tienen el estatus legal para entrar en EE.UU., y utilizar los carriles de tráfico general”.

Estados Unidos comenzó las restricciones en sus fronteras con México y Canadá, a través del Título 19, desde el 21 marzo de 2020, para evitar una mayor propagación del Covid-19 entre su población, por lo que desde entonces únicamente se les ha permitido el ingreso terrestre a ciudadanos y residentes de su país, así como a viajes esenciales por comercio, trabajo, educación o salud.