Presa La Boquilla al 29.6 por ciento

Delicias.- La presa Francisco I. Madero “Las Vírgenes”, que aumentó su extracción de 7.50 a 8.00 m3/seg, está con un almacenamiento al 53.1 por ciento, mientras que La Boquilla, que mantuvo su extracción en 34.00 m3/seg bajó su almacenamiento al 29.6 %, de acuerdo al reporte de la Conagua correspondiente a este sábado 30 de abril; en lo relativo al clima Delicias amaneció hoy sábado a las 5:00 am a 17 ºC y a las 8:00 am estaba a 20 ºC.

TEMPERATURAS Y VIENTOS EN DELICIAS:

Las temperaturas y vientos registrados este sábado 30 de abril en Delicias de acuerdo a Meteored, fueron a las 2 am de 20 ºC con vientos del noroeste de 9 a 12 km/h, a las 5 am 17 ºC y ráfagas de viento del oeste de 9-13 km/h, a las 8 am 20 ºC y vientos del noroeste de 3-11 km/h y a las 11 am 29 ºC y vientos del norte de 15-35 km/h los más fuertes esperados hoy.

A las 14:00 horas se esperan 33 ºC y vientos del noreste con ráfagas de 4 a 25 km/h, a las 5 pm 33 ºC la más alta del día y vientos del suroeste de 6 a 20 km/h, a las 8 pm 27 ºC con ráfagas del suroeste de 5 a 13 km/h, y a las 11 de la noche 23 ºC y vientos del sur con ráfagas de 4-9 km/h.

PRONÓSTICOS DEL TIEMPO PARA DELICIAS:

En cuanto a los pronósticos del tiempo para Delicias con máximas y mínimas y velocidad de los vientos estimados, de acuerdo a Meteored para este sábado 30 de abril se esperan 34 ºC/16 ºC y vientos de 15-36 km/h, el domingo 1 de mayo 36 ºC/15 ºC y vientos de 24-45 km/h los más fuertes de la semana, el lunes 2 de mayo 37 ºC/16 ºC y vientos de 18-42 km/h, el martes 3 de mayo 35 ºC /16 ºC y vientos de 18-36 km/h, el miércoles 4 de mayo 35 ºC/18 ºC y vientos de 17-35 km/h, y el jueves 5 de mayo 35 ºC /17 ºC y vientos de 17-37 km/h.

ALMACENAMIENTO DE LAS PRESAS

En el almacenamiento de las presas, La Boquilla ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, que tiene una capacidad de 2846.782 Mm3, hoy sábado 30 de abril registró 29.6 % con 843.246 Mm3, el 2021 con 726.318 Mm3 estaba al 25.5%, el 2020 con 1658.987 al 58.3 % (hoy con 28.7 % menos) y el día anterior con 845.866 al 29.7 por ciento. Además mantiene también una filtración de 1.30 m3/seg.

Mientras tanto, la presa Francisco I. Madero “Las Vírgenes” se halla al 53.1 % , para encontrarse muy por abajo del 92.4 % en que estaba en el 2020 (39.3 % menos).

La presa Francisco I. Madero, ubicada en el municipio de Rosales, con 177.116 millones de metros cúbicos de almacenamiento (Mm3) se halla al 53.1 % de almacenamiento, el 2021 con 62.437 al 18.7 %, el 2020 con 308.107 Mm3 al 92.4 %, 39.3 por ciento menos y el día anterior con 177.803 Mm3 estaba al 53.3 por ciento.

PRONÓSTICOS NACIONALES PARA HOY:

Para hoy, un frente frío sobre el sur de Texas, EU, una línea seca sobre Coahuila y la corriente en chorro subtropical, provocarán fuertes rachas de viento y lluvias con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en el norte y noreste del país. Canales de baja presión, uno extendido sobre el interior del país y otro en el sureste del territorio, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en zonas de Oaxaca, Chiapas y Yucatán, además de chubascos en estados del centro y sureste del país, incluido el Valle de México y la Península de Yucatán.

Continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 35°C en 22 estados de la República Mexicana.

Pronóstico de precipitación para hoy sábado 30 de abril de 2022:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

Existe la probabilidad para la caída de granizo de diferentes tamaños en zonas de chubascos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy sábado 30 de abril de 2022:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas.

Heladas: Baja California, Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy sábado 30 de abril de 2022:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas (sur), Morelos, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Colima, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste) y Estado de México (suroeste).

Pronóstico de viento para hoy sábado 30 de abril de 2022:

Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.