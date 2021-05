Presenta Alfredo Lozoya 10 de los ejes de su gobierno

El candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Alfredo "El Caballo” Lozoya, difundió los 10 ejes principales que guiarán su administración.

El aspirante indicó que lo primero que realizará al llegar al Gobierno del Estado será una cirugía a las finanzas públicas, lo que permitirá impulsar los siguientes compromisos de campaña:

1) Bajar las tarifas de agua.- En alianza con la iniciativa privada, se realizará una coinversión para que las juntas municipales de saneamiento y la estatal, reduzcan su costo operativo al utilizar energía solar en el sistema de bombeo.

2) Recuperar las estancias infantiles.- Así como lo hizo en Parral, Lozoya Santillán destinará recursos para reabrir las estancias infantiles que cerró el Gobierno de México, lo que ayudará a que las jefas de familia puedan trabajar con la tranquilidad de que sus hijas e hijos están en buenas manos.

3) Medicamentos para tratar el cáncer infantil.- El candidato anunció que las familias que tengan algún paciente con cáncer infantil no volverán a batallar por el desabasto de medicamento, ya que se adquirirán al precio justo para garantizar su disposición.

4) Desayunos escolares gratuitos.- Sin excepción, las y los estudiantes desde kínder hasta secundaria que lo requieran, serán beneficiarios de un programa de desayunos escolares gratuitos, asesorado por expertos en nutriología en la etapa del desarrollo.

5) Refugios para mujeres víctimas de violencia.- Para hacer frente a la crisis que enfrenta Chihuahua por la violencia de género, se comprometió a recuperar los refugios para mujeres que requieran un espacio seguro para ellas y sus hijos e hijas.

6) Vacunas vs Covid-19.- Así como tramitó un amparo para que los médicos particulares de Ciudad Juárez fueran vacunados contra el Covid-19, destacó que en su administración no habrá pretextos para proteger a las y los ciudadanos, por lo que se adquirirá las vacunas para las personas que no han la han recibido.

7) Juárez, una frontera de lujo.- De los 67 municipios del estado, Juárez es el único que no puede esperar un día más, por lo que se destinarán los recursos que le corresponden para cambiar su imagen y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

8) Secretaría de Turismo.- La grandeza de Chihuahua será impulsada con la nueva Secretaría de Turismo, la cual contará con un presupuesto adecuado para crear una estrategia de promoción y atraer visitantes locales, nacionales e internacionales.

9) Tasa cero en caseta Camargo-Delicias.- La gente de Camargo que diariamente viaja a Delicias, ya no tendrá que pagar el doble pues recibirán tasa cero en este tramo.

10) Salario de gobernador será para la gente.- El Caballo Lozoya renunciará al recurso destinado para su sueldo como gobernador, mismo que destinará a proyectos que requieran los chihuahuenses.