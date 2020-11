Presenta Cruz Pérez Cuéllar su Segundo Informe de Trabajo

Chihuahua.- El senador por Chihuahua perteneciente a la bancada de Morena, Cruz Pérez Cuellar presentó esta noche su Segundo Informe de Actividades, para el cual utilizó los medios electrónicos ante la imposibilidad de realizar un evento presencial. El legislador expuso que estos dos años

Ricardo Monreal, presidente de la Junta Parlamentaria del Senado, expuso a través de un mensaje grabado que Pérez Cuellar ha mostrado su compromiso con su labor legislativa, a pesar de la guerra sucia de la que ha sido objeto de parte del Gobierno.

Entre sus comentarios, Pérez Cuellar acusó a Javier Corral de ser un gobernador que solamente a Chihuahua como un escalón, ya que no se ha preocupado de los problemas de los habitantes de la entidad, lo que se demuestra en que no hay obra pública, mientras que no hay ningún avance en temas como seguridad y economía.

Sobre las acciones que ha emprendido desde su cargo como senador, expuso que se han hecho las gestiones para que se incrementen los delitos que ameritan prisión preventiva, para evitar que quienes delinquen se beneficien del sistema.

Añadió que ha llevado al Senado de la República el tema de las presiones de las que son objeto los periodistas de Chihuahua de parte del Gobierno del Estado, para generar los mecanismos para protegerlos. Añadió que desde su posición ha cuestionado la mala administración del Gobierno del Estado, debido a la afectación que significa para la entidad.