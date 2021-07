Presenta cuentas mochas secretario de Hacienda

Archivo / El Diario de Chihuahua / Arturo Fuentes Vélez

Ciudad Juárez— Durante la comparecencia que tuvo ayer con diputados locales, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, “desapareció” casi 10 mil millones de pesos del monto total de la deuda pública concentrados en el apartado de “otros pasivos”, concepto que también incluye endeudamientos con proveedores.

El funcionario estatal aseguró que con 14 mil 526 millones de pesos de las emisiones de peaje, 290 millones de deuda contingente, 369 millones por los bonos cupón cero y 32 mil 799 millones de pesos de deuda bancaria, el monto absoluto de la deuda pública asciende a 47 mil 987 millones de pesos.

Sin embargo, descartó sumar 9 mil 600 millones de pesos que son de “otros pasivos”, y de los cuales el 60 por ciento, dijo, “es el tratamiento que se le da a las participaciones federales”, sin desglosar un informe específico a pesar de que le fue solicitado por los legisladores.

“Los pasivos también son deuda”, dijo en contraparte, tras la comparecencia, el coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Colunga, quien añadió que el secretario no llevó consigo estados financieros para tener una radiografía más completa de la situación que enfrenta la hacienda pública del Estado.

La comparecencia del secretario se hizo ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que aglutina a los diferentes coordinadores de las bancadas en el Congreso del Estado.

A pesar de que quitó del monto global de la deuda los “otros pasivos”, el secretario indicó que, al 30 de junio, se tenían endeudamientos con organismos por mil 541 millones de pesos, mil 4 millones con proveedores, y con contratistas un saldo por pagar de 277 millones de pesos, pero esto no lo contabilizó en el monto general de la deuda pública que tiene la entidad.

Durante su presentación, afirmó que “cualquier cantidad que se le sume” a la deuda, “es una operación incorrecta”. Pero el legislador morenista insistió: “Siguen teniendo problemas de liquidez, incluso de participaciones porque a diferentes instituciones se les debe, y sí lo reconocen, pero no les pagan porque no tienen dinero”.

Al justificar por qué se excluyó el tema de los “otros pasivos”, dijo que aquí se registran compromisos que no en todos los casos son de pago, sino registros del tratamiento que se le da particularmente al tema de participaciones federales.

“Es importante esa precisión para que no sumemos cosas que no necesariamente se suman, y no constituyen en los términos de las definiciones lo que es deuda pública y lo que no es y es meramente un tratamiento contable de un pasivo”, mencionó.

“Lo que recibimos de la Federación es un anticipo de participaciones, no conocemos el valor real de la liquidación hasta el mes siguiente, por lo tanto se registra como un pasivo que habrá de ser verificado o cancelado en el momento en que tenemos el conocimiento del valor de la liquidación, y aquí se incluyen compromisos pendientes de aportarle a municipios participaciones, como están también retenciones de nómina e impuestos por pagar que son pasivos pero no es deuda pública”, indicó.

Colunga expresó en el tema de la deuda de corto plazo que, “me parece que es muy importante, porque no lo presentó, que entregue un informe de las amortizaciones de los diferentes créditos, para saber cómo han venido pagando, y cuánto debe de los diferentes créditos”.

“Le insistí en que los estados financieros no se han publicado y no los presenta, para tener una radiografía más específica. Me dijo que me los iba a mandar, porque no los presentó”, apuntó el diputado. “¿Dónde quedaron los 19 mil millones de inversión en obra pública?, y él dice que están en los informes, pero otra cosa es cómo se refleja en la contabilidad, en las finanzas del Estado, porque no encontramos esas inversiones”.

Fuentes Vélez afirmó a los diputados que el Estado no tiene ya ninguna obligación de corto plazo pendiente de liquidar, “ni tampoco el mecanismo de pago a proveedores, que se conoce como cadenas productivas, financiamientos de corto plazo en términos de la ley, que tuvieron que ser liquidados 90 días antes de que concluya la administración”.

“Dado que no tenemos ningún financiamiento contratado, el techo de financiamiento neto para la próxima administración es de 5 mil 200 millones de pesos netos disponibles”, explicó.

Sin embargo, le fue cuestionado que esa cantidad apenas cubriría las necesidades financieras si se toma en cuenta el déficit presupuestal del 2021 y las deudas que van a dejar a la próxima administración.

Según el secretario, serán dejados para ejercer por la próxima administración 19 mil millones de pesos para los meses de septiembre a diciembre, pero para los diputados esto no significa que los vayan a tener disponibles además de que están dejando una serie de compromisos sin atender.

Uno de los puntos cuestionados fueron los motivos por los cuales no se han pagado las aportaciones a Pensiones Civiles, lo que según Fuentes Vélez es “solamente” una deuda de 292 millones de pesos, mientras que a la UACH dijo que se le deben 199 millones y 156 al Tribunal Superior de Justicia. Su respuesta fue que no existe suficiencia.

Otro de los planteamientos fue por qué se están pagando más intereses por el servicio de la deuda, ya que se pagaban dos mil 100 millones de pesos por año y subió a dos mil 600 millones, lo que justificó con el aumento de las tasas de interés. (Con información de Orlando Chávez / El Diario)

jolmos@redaccion.diario.com.mx