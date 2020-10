Presenta Otto Valles síntomas de Covid-19

El Diario

Hidalgo del Parral.- La familia del empresario Otto Valles Baca, detenido en el Cereso de Parral, manifestó su preocupación porque desde hace unos días muestra los síntomas del coronavirus, por lo que han pedido a su abogado que solicite el cambio de la medida cautelar antes de que su situación se agrave y le suceda lo mismo que al exdirector de Fideapech.

De acuerdo con lo indicado por los familiares, desde hace unos meses se ha venido solicitando el cambio de medida cautelar ante el riesgo de que se produciera un brote del Covid en el interior del Cereso, lo que pondría en serio peligro a Otto Valles, quien se encuentra en el grupo de riesgo por padecer hipertensión, obesidad y principios de diabetes, pero la solicitud reiteradamente ha sido negada.

Desde hace días el empresario parralense presenta signos del coronavirus, y la familia teme que le suceda lo mismo que al exdirector del Fidapech, preso como parte de los llamados “expedientes x” y quien tras presentar los síntomas de la enfermedad y ante la falta de atención en el Cereso de Aquiles Serdán, murió en un hospital luego de que tardíamente las autoridades aceptaran su traslado al nosocomio.

Sus familiares aseguraron que, además, el encarcelamiento de Otto Valles no está justificado, ya que el delito que se le imputa, como es el peculado, no aplica en su persona, y el de fraude no ha sido comprobado, por lo que su permanencia en el Cereso haría suponer que entonces lo que el gobierno busca es su muerte.

La familia dijo que la jueza Alejandra Ramos, quien carga con la responsabilidad de la muerte del exfuncionario antes mencionado, es quien también tiene que decidir sobre el cambio de las medidas cautelares en el caso de Otto Valles, otra razón más para que haya una creciente preocupación, por si el estado de salud del detenido se agrava y su adecuada atención resultara ser demasiado tarde.