Presenta sindicatura de Cuauhtémoc su segundo informe de actividades

Cuauhtémoc, Chih.- Con observaciones a organismos descentralizados como el Consejo de Urbanización Municipal (CUM) por realizar fiestas con cargo al erario durante la pasada administración, entre otros señalamientos, la síndico del municipio, Verónica Escalante Romero, presentó su segundo informe de revisión ante las diferentes dependencias municipales.

La presentación se realizó la mañana de este viernes ante el pleno del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, a los cuales presentó un informe por escrito de más de 300 páginas, además de una presentación digital en donde habló de las de las observaciones más importantes en este documento.

Destacó que se detectaron que se usó dinero público en el Consejo de urbanización municipal para realizar comidas que no eran parte de sus labores, esto durante la pasada administración del organismo descentralizado.

En esa misma dependencia, informó, se detectaron descuentos irregulares que fueron más altos de los que autoeizó el Ayuntamiento para deudores de pavimento.

Otros puntos realizados en la recta final de la pasada administración municipal, es en relación en irregularidades en la contratación de personal, con la falta de cartas de no antecedentes penales, así como que algunos ex funcionarios no dejaron su domicilio real en los expedientes.

La sindicó señaló que también hubo observaciones por una rifa realizada por la presidencia seccional de Anáhuac, en la cual detectan diversas irregularidades que van a ser investigadas a fondo.

Otro descentralizado que cuenta con observaciones, es el Consejo de Estacionómetros, esto sobre todo por la autorización de descuentos y condonación de multas sin una justificación clara.

Verónica Escalante dio a conocer que hay varias auditorías en proceso que van a ser presentadas durante el tercer informe, estas son a la obra de remodelación de la plaza principal, la aplicación de más de 13 millones de pesos por contingencia de COVID-19, una cuenta empresarial para uso personal del exalcalde Carlos Tena, aplicación de recursos de Estacionómetros para compra de luminarias, entre otras.