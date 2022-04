Presentan 'Cuauhtémoc Libre de Drogas', en Telesecundaria 6232 de Tierra Nueva

Cuauhtémoc, Chih.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del departamento de Programas Preventivos, presentó “Cuauhtémoc Libre de Drogas”, a las y los estudiantes de la Telesecundaria 6232, del sector de Tierra Nueva, en donde más de 220 alumnos escucharon el mensaje de alerta en contra del consumo de sustancias tóxicas.

El encargado de dar la bienvenida, fue el director de la institución, Luis Armando Lacombe Mancinas, quien agradeció este tipo de acciones para los estudiantes, pues es necesario mantenerlos bien informados sobre los riesgos que corren.

Por su parte, Rosy Manríquez, en representación de Programas Preventivos, explicó a los asistentes, el origen de la palabra adicción, así como los diferentes tipos de drogas que actualmente existen y sus efectos nocivos en la salud.

CRREAD de Rubio y el Centro Almas Nuevas, ofrecen a los estudiantes testimonios de vida, muy duros, sobre cómo fue qué ellos llegaron a estar internados en un centro de rehabilitación, de cómo las drogas, van destruyendo al ser humano, hasta dejarlo solo y en una profunda desesperación.

Mediante obras como “You were there (tú estabas ahí) y Las Drogas y el Sida”, presentan las mentiras que encuentran quienes consumen drogas, “te dicen que vas a estar mejor, que te vas a sentir mejor, pero no es cierto, te sientes más solo”, narran.

Al evento asistieron además, el director de la Telesecundaria de Santa Lucía, Héctor Villanueva, Hugo Homero Valles Castañeda, Supervisor Escolar, la señora Liliana Gutiérrez González, en representación de la Sociedad de Padres de Familia, así como el regidor de Seguridad Pública, Omar Ricardo Morales Iglesias, el Inspector Alejandro Núñez Salinas, Subcoordinador de Seguridad y Vialidad Pública Municipal, la Síndica Verónica Escalante Romero, así como el director de Policía Municipal, Alejandro Pañeda Segura.

El equipo de Programas Preventivos, bajo la coordinación de José Antonio Rivas Ozaeta, trabaja en diferentes acciones para mejorar las condiciones del tejido social de la ciudad, llevando Cuauhtémoc Libre de Drogas, PASMI, Vecino Vigilante, Camino Seguro a Casa y Cine en tu Colonia.

Una parte importante de las presentaciones, son los honores a la bandera que encabeza la Escolta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como la exhibición del Grupo K-9, a cargo del Suboficial Juan Carlos Rentería, que muestra una pequeña parte del trabajo que realizan en la comunidad.

Los agentes caninos, sin duda son los favoritos de las y los estudiantes, quienes pueden observar sus capacidades en rastreo y rescate, así como ataque y obediencia que desarrollan al servir a la comunidad en la corporación.

Finalmente, el director Alejandro Pañeda, expresó su agradecimiento a los directivos de la institución y recordó que es de especial interés tanto para el alcalde Beto Pérez, como para la propia Policía Municipal, trabajar de manera directa con las y los jóvenes, a fin de alejarlos de las drogas y tener un Cuauhtémoc más sano.