Presentan iniciativa para proteger y castigar hasta con dos años de cárcel a quien destruya colmenas de abejas

Chihuahua.- En la sesión de hoy en el Congreso local, el diputado Luis Aguilar presentó una iniciativa para la creación de la “Ley para el Desarrollo Apícola y Protección de Agentes Polinizadores”.

Lo anterior por la importancia que tienen las abejas como las encargadas de polinizar vegetales en parcelas cercanas a sus colmenas.

El legislador enfatizó que esto contribuye a mejorar la biodiversidad, para que después, los polinizadores como pájaros, mariposas y murciélagos transporten el polen de flor en flor para fertilizar a las plantas.

Este proceso permite la germinación de semillas y el crecimiento de frutos, es decir, sin abejas no habría alimentos.

Este es un exhorto además- para que se dictamine de forma positiva en el Congreso de la Unión, la Ley General de Conservación, Protección y Fomento Apícola- de la Senadora Rosa Adriana Limas del PAN.

Expreso en tribuna Luis Aguilar, que es importante imponer sanciones y con referencia a esto, se propone para quienes de manera dolosa destruya una o más colonias de abejas se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 250 Unidades de Mediada y Actualización.

“La apicultura se ha dedicado al cuidado y manejo de las abejas, pero cabe informar que no solo la producción de la miel es importante, junto con sus derivados, sino que también se utilizan para materia prima en la producción de fármacos y medicamentos”, enfatizó.

Pero sobre todo -dijo, es que la importancia de la abeja recae en la mayoría de los principales cultivos, debido a que la polinización es el paso o transito del polen, porque entre las cosechas que dependen de la polinización por insectos o que su producción es mayor cuando abundan las abejas en época de floración, están los frutos (almendra, manzana , aguacate, mora, cereza, pepino, grosella, uva, mango, melón, melocotón o, pera, ciruela, frambuesa, fresa) y las cosechas de semillero (por ejemplo, espárrago, , repollo o col, zanahoria, , algodón, pepino, cebolla, rábano, calabaza, etc.).

Expreso, que no existe una regulación necesaria para la protección de la abeja y su valiosa contribución en la producción de alimentos, además de que juegan un papel de suma importancia en la producción agrícola, forestal y en la regulación del clima.