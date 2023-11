Presidencia de Parral incumplió acuerdos para lucrar con la falta del agua: JCAS

Parral, Chih.- El presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata aseguró que la presidencia municipal de Parral incumplió con compromisos adquiridos para mejorar el abasto de agua en la ciudad, y a parte de no respetar los acuerdos, lucraron políticamente con la necesidad del pueblo, situación que es condenable.

El funcionario durante su visita en Parral aseguró que algunos actores políticos actuales (Regidores de Movimiento Ciudadano) iniciaron campañas en medios de comunicación en contra del actuar del organismo, en algunas situaciones con razón y en otras no, pero lo lamentable es el intento del lucro para sus fines políticos, más aún cuando ellos mismos no respetaron los compromisos para solucionar el problema del abasto del agua.

En el caso de la planta tratadora de aguas residuales construida durante el sexenio de César Duarte, Mario Mata aseguró que es una obra que definitivamente no sirve, es inoperante y para la construcción de una nueva infraestructura de este tipo se requieren al menos 300 millones de pesos, recurso con el que no se cuenta actualmente, pero que existe un proyecto con una empresa particular para concretarlo.

Desde meses atrás, regidores de Movimiento Ciudadano, inclusos aspirantes a una candidatura por este partido iniciaron una campaña de desprestigio en contra de la dependencia, incluso organizaban manifestaciones y encabezaban la llena de tinacos en algunas viviendas, situación que fue condenada por la Junta Central de Agua y Saneamiento.