Presupuestan 143 mdp para clases presenciales

Ciudad Juárez— La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) aseguró que tiene presupuestados 143 millones de pesos para las reparaciones de infraestructura escolar que sean necesarias de cara a un eventual regreso a clases presenciales.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ever Avitia, dijo recientemente que antes de reanudar las actividades en los planteles, es necesario dedicar una inversión suficiente para reparar techos, instalar o adecuar bebederos, además de sanitarios.

Ayer, durante el Consejo Técnico Escolar, trascendió que los maestros del subsistema estatal ya tomaron un curso al respecto de cómo deben actuar ante el regreso presencial a las aulas, mientras que las autoridades educativas afirman que esto sucederá cuando Chihuahua esté en semáforo verde.

Eva Trujillo, vocera de la SEyD, dijo que este presupuesto está destinado a la cobertura de proyectos de infraestructura en educación básica, aunque no está etiquetado todavía para ninguna obra en particular. También es aparte de la inversión para el mismo rubro que ejerce el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

“Es para todas las escuelas para todo el año”, refirió y agregó que este monto se compone de una parte federal y otra parte estatal, aunque no abundó en los porcentajes. También se tiene proyectada una partida de 6 millones de pesos para la sanitización de las escuelas antes del regreso a clases presenciales.

Trujillo señaló que, de llegar el estado o Juárez en particular al semáforo en verde, está comprometido el regreso a clases presenciales, pero no será en breve, sino que se hará una evaluación de las condiciones en las escuelas, lo que podría tardar unas semanas.

Avitia señaló que hasta que no haya sido vacunado el gremio magisterial, no están considerando volver. Durante el CTE de ayer, maestros comentaron que oficialmente no han recibido fechas de regresos tentativos a clases, “y como para fines de marzo es semana santa, pues lo más seguro que sería para cerrar en mayo”.

“No vamos a regresar como antes, debemos seguir un protocolo además que van a encuestar a los padres si desean que sus hijos regresen 100% presencial, mixto o siguen a distancia”, indicó un maestro. (Javier Olmos)

