Presupuesto para Chihuahua está repartido en secretarías del Estado: Loera

A pesar de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contiene una reducción en las participaciones y aportaciones para Chihuahua de alrededor de mil millones de pesos, el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, insistió que el recurso se encuentra dispersado en las secretarías del Estado.

“Éste es un presupuesto diferente, es un presupuesto transversal en el que no se contiene el recurso en un solo monto, sino que se reparte entre secretarías y sus programas prioritarios”, señaló.

El funcionario federal explicó que el presupuesto para Chihuahua dentro del Ramo 28 pasó de 27 mil 411 millones de pesos a 28 mil 170 millones de pesos para el próximo año, mientras que en el Ramo 33 se contempla un incremento de 21 mil 151 millones de pesos a 22 mil 551 millones de pesos, lo que significa un aumento de 1.7 por ciento respecto al presupuesto de 2019.

Sin embargo, el funcionario no consideró en el cálculo la inflación que se pronostica por arriba del tres por ciento en 2020.

“En el presupuesto para Chihuahua no estamos contando alrededor de seis mil 800 millones de pesos que irán dirigidos a los programas sociales del Gobierno federal, por lo que podemos decir que no se está maltratando al estado con este presupuesto”, aseguró.

Loera de la Rosa consideró que se trata todavía de un proyecto de presupuesto que puede entrar a discusión y propuestas para abonar a otras iniciativas y programas, “no se trata de algo dictado”, dijo.

Respecto a los planes para Juárez dentro del proyecto de presupuesto de egresos se encuentra el Plan de Mejoramiento Urbano con una inversión de 199 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), además de la continuación de los proyectos de construcción de los hospitales de cancerología y de especialidades que se mantuvieron inconclusos todo este año.

El proyecto de presupuesto de egresos federal ha sido criticado por el gobernador del estado y el sector empresarial; incluso Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara baja, consideró que sólo se podrá rescatar lo “básico” para sectores como salud y educación, descartando que se logren mayores recursos para inversión o infraestructura.

Además la legisladora advirtió que el Gobierno federal por segundo año consecutivo priorizó la atención a sus programas asistenciales.

“En el proyecto de presupuesto sólo crece el rubro del bienestar. Ya no estamos pensando en obras grandes sino en cosas indispensables para la vida diaria nada más. El Gobierno está pensando nada más en reglar dinero y está más preocupado por el padrón de beneficiarios. Estamos viendo un país en donde nosotros no cabemos como chihuahuenses”, consideró.





Remodelación del Issste

Aunque todavía no está claro el recurso que bajará la Federación a Juárez el próximo año, el delegado del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que hay un fondo especial para remodelar el hospital del ISSSTE en esta ciudad.

El funcionario dijo que hay un fondo del Sector Salud para infraestructura que tiene recursos que no están etiquetados. En especial los proyectos para la remodelación y terminación de hospitales pendientes van a ejecutarse, manifestó.

“Hay un fondo en el Seguro Popular para infraestructura que no necesariamente está en el presupuesto. Viene en el Sector Salud la construcción de hospital en Delicias del Issste y la renovación del hospital del Issste en Ciudad Juárez”, expresó.

Loera de la Rosa no dijo los montos apartados para dichas inversiones.

Sobre los hospitales de especialidades y cancerología que se encuentran en obra negra dentro del complejo del exhipódromo, señaló que hay un compromiso del Gobierno federal por retomar los proyectos.

Insistió que no necesariamente vienen etiquetados esos recursos, “pero no quiere decir que no se vaya a hacer”. También manifestó que dichos proyectos no van a concluirse en el 2020, pero sí van a retomarse.

Dichos proyectos fueron retomados por esta gestión estatal que proyectó la necesidad de invertir 640 millones de pesos para reactivar la edificación de ambos nosocomios.

El nuevo gobierno federal asumió el compromiso a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de adjudicarse los proyectos desde finales del año pasado, de acuerdo con archivos periodísticos.