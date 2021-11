‘Presupuesto viene en cero en materia de infraestructura ’

Francisco López Matán / El Diario de Chihuahua / Es visible el desgaste y la falta de mantenimiento

Chihuahua— El presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 viene en ceros para Chihuahua en materia de infraestructura carretera, lo que significa un gran problema para la entidad debido a las condiciones en las que algunas vías están, como el caso de la Juárez-Chihuahua, y de que hay sitios que ni siquiera cuentan con caminos.

“El presupuesto viene en ceros. Tenemos detectadas como las carreteras más problemáticas la de Juárez-Chihuahua y Chihuahua-Delicias, son las eternas carreteras en donde de pronto hacen algunos trabajos de mantenimiento, pero no sabemos qué pasa porque en muy poco tiempo están en pésimas condiciones de nuevo. Si a eso le sumamos que este año no habrá presupuesto para ese rubro, sí tenemos un gran problema”, puntualiza la diputada federal Daniela Álvarez.

La asignación de recursos desde la Federación, dice Álvarez, es un problema fuerte ya que, para la mayoría de los legisladores en San Lázaro, lo más importante es la entrega de esos recursos a través de programas del Gobierno federal.

“Yo creo que no hay argumentos para ellos que valgan y todavía el delegado se pone a pelear con los diputados que votamos en contra del presupuesto. Dimos una batalla impensable y el problema es que ellos visualizan sólo los programas sociales. Para ellos no existen otros problemas en el país o estado que no sea entregar recursos por parte de Gobierno federal y eso es lo lamentable”, afirma.

“Por eso estamos en contra del presupuesto, porque no atiende las necesidades. Cada uno presentamos reservas por problemáticas de nuestros distritos y comunidades y no fueron atendidas, no fue movido ni un centavo del presupuesto”, asegura la legisladora.

Paradójicamente, mientras las carreteras están en mal estado, el costo de las casetas de peaje cada año sufre un incremento, mismo que impacta de manera directa en el bolsillo de los ciudadanos que transitan por ellas.

“Es contradictorio que las carreteras estén en mal estado y las tarifas de peaje en las casetas aumenten continuamente. La Chihuahua-Juárez es de las principales carreteras que tenemos en el estado, al igual que la Chihuahua-Delicias, no quiero pensar cómo están las demás”.

En cuanto a las medidas que podrían tomarse, Álvarez dice que una salida sería acudir directamente a las dependencias federales para ver si a través de ellas se logra algo.

“Lo que creo que podríamos hacer es acudir a las dependencias federales y ver qué podemos hacer para generar un poco más de recursos para el estado. Tampoco hay presupuesto para infraestructura de carretera, lo único que viene son 8 millones de pesos para la remodelación de un hospital en Juárez, de ahí en adelante nada”, asegura.

La entrevistada dice dejar de lado los enfrentamientos con la Federación por el bien de Chihuahua, pero aun así en el Congreso de la Unión la situación es muy complicada.

“Podemos sentarnos a revisar con el estado. La gobernadora tiene muy buena mano para lograr acuerdos por el bien de Chihuahua. Habría que revisar ese tema en específico y repartirnos responsabilidades. Tuvimos una reunión y acordamos apoyar a Chihuahua y dejar de lado el pleito con la Federación. Tendremos que buscar soluciones desde el estado porque en San Lázaro es imposible, la situación está muy polarizada”, asegura.

“En el Pleno no se va a lograr jamás que Morena mueva un centavo. Vi una nota de que la diputada Teresita de Jesús comentó que logró gestionar recursos para la carretera Nuevo Casas Grandes-Juárez, la duda es dónde estaba ese recurso, yo no sé si había un acuerdo de la dependencia con ella o cómo es que se dio. Ojalá sea cierto porque también esa carretera requiere inversión. Todo lo que sea para Chihuahua yo lo apoyo, sea del partido que sea, porque necesitamos la mano de todo mundo”, afirma.

Álvarez es enfática al señalar que el reto para el estado es muy grande, porque hay comunidades que ni siquiera tienen carreteras y otras con tramos en malas condiciones desde hace años. Sin embargo, para el 2022 prácticamente no habrá nada qué hacer debido a que el presupuesto se aprobó la madrugada del pasado 15 de noviembre tanto en lo general como en lo particular.

“Se aprobó por mayoría de Morena a las 3:00 de la mañana. Lo que se tendrá que hacer para el año próximo es cabildear desde antes que el presupuesto llegue al Pleno, porque allí no será posible”, finaliza.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2021 se destinaron 8 mil 232 millones de pesos para conservación de la red carretera federal en el país, pero en el documento no aparece Chihuahua en específico. Lo mismo ocurre en el tema de reconstrucción, que suma un total de 153 millones 980 mil 908 pesos, aunque al igual que en el caso anterior, Chihuahua está ausente.