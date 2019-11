Prevalece la inseguridad en San Juanito

Chihuahua, Chih.- Retenes de grupos criminales, enfrentamientos constantes, suspensión de clases y miedo, es lo que se ha vivido en San Juanito, municipio de Bocoyna, durante los últimos días, según denunciaron pobladores de aquella localidad y señalan que los criminales los tienen “atados de pies y manos”, sin que las autoridades respondan los llamados de auxilio.

En denuncia anónima, los pobladores comentaron que se enfrentan a una situación difícil en la que ya ni siquiera pueden salir a trabajar, pues los criminales mantienen el dominio en las calles y amenazan a cualquier persona que ven en la calle con el único objeto de infundir el miedo, aprovechándose de la ausencia de los cuerpos de seguridad.

Comentaron que durante la noche del jueves, los criminales instalaron un retén en la salida a Creel y Basaseachi y de ahí no dejaban pasar a nadie, trascendió que una persona fue baleada pero no se confirmó el dato.

Atemorizados por la violencia, los pobladores manifestaron que, los enfrentamientos, levantones y asesinatos son cosa de todos los días, pues los policías y soldados únicamente dan un pequeño recorrido por el lugar y luego se regresan a Creel que es en dónde están resguardados.

Las escuelas tienen cuatro días sin clase, pues los maestros decidieron suspender actividades a fin de no exponer a los menores a vivir una situación de violencia y a la población se le ha recomendado no salir a las calles y mucho menos de noche, pues es cuando se incrementa la actividad criminal.

Por tal motivo, hicieron un reclamo de auxilio para las autoridades y exigen la presencia de la Policía Estatal, pues aseguran que cuando se tenía un mayor despliegue, los hechos violentos se redujeron de forma considerable.