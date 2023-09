Prevé alcalde de Juárez que crisis migratoria termine pronto

Archivo / El Diario de Juárez / Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Con las medidas que se acordaron entre las tres esferas de Gobierno de bajar a los migrantes que se trasladan en los trenes de carga, se prevé que la crisis migratoria termine pronto, indicó ayer el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

“Si se dan estos acuerdos respecto del tema del tren, seguramente no durará tanto la crisis, ahora de que hay muchísima gente que quiere en estos momentos migrar de Venezuela e inclusive de otras partes del mundo, eso es una realidad que va a seguir”, expuso.

Instalarán albergue temporal en dos semanas

Dijo que al Municipio corresponderá en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM) instalar en unas dos semanas un albergue temporal en Anapra, similar al que se abrió en mayo pasado en “Los Hoyos” de El Chamizal.

“Básicamente es lo mismo que pasó ahí a un costado de Presidencia, el personal, básicamente el Municipio pone el personal, tanto para atender al albergue, también seguridad, todo lo que es personal, y a reserva de verificar los detalles lo que pone el instituto es toda la carpa, la alimentación, todos los recursos como lo hizo la vez pasada”, manifestó.

Indicó que éste fue uno de los acuerdos que se tomaron en la reunión que se tuvo aquí el viernes pasado con el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del Municipio.

Pérez Cuéllar dijo que no se determinó cuánto tiempo se abrirá ese albergue temporal.

“Depende, como el tema es complejo, va a depender mucho de lo que esté sucediendo”, comentó ayer.

En la reunión se acordaron también operativos para resguardar migrantes luego de bajarlos de los trenes de carga.

“Van a ser operativos humanos para poder rescatarlos y no poner en riesgo su seguridad”, declaró el comisionado, y ante el cuestionamiento de si serán bajados de los trenes, dijo: “ése es el propósito”, aunque no tienen aún planteado qué se hará con los migrantes que bajen de los vagones.

El alcalde anotó ayer que también se convino compartir información entre México y Estados Unidos.

“Se acordó en la mesa que se estará compartiendo mucha información entre el Instituto Nacional de Migración y el CBP de Estados Unidos, la verdad es que fue una reunión del más alto nivel, que bueno que se celebró en Juárez”.

Pérez Cuéllar dijo que el Municipio, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, colaborará con el INM si se requiere su participación, como este viernes cuando se realizó un operativo en el bordo del río Bravo.

Evalúan abrir una nueva estación

Afirmó que el INM está evaluando abrir una nueva estación migratoria, luego de que la anterior se incendió el 27 de marzo pasado y murieron 40 personas.

“Está evaluando el Instituto Nacional de Migración poner una estación en Juárez, después de lo que pasó lamentablemente, y ellos están también… pues hay muchos vuelos a los países de origen, y hay una serie de actividades que ya no me corresponde a mí si no a el instituto y en todo caso a CBP decirlo”, manifestó al cuestionarlo sobre el sitio a donde se trasladará a los migrantes cuando se detengan sin la documentación para estar en el país.

acastanon@redaccion.diario.com.mx