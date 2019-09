PRI, en contra de prohibir peleas de gallos y corridas de toros

Chihuahua.- “Nosotros consideramos que estas actividades son parte de la cultura diaria chihuahuense y quién no conoce Chihuahua o ha visitado los municipios como las ferias parroquiales y todas las actividades que se hacen alrededor de una serie de atracciones familiares, por muchos años, estaría mintiendo”, expresó el diputado Omar Bazán Flores sobre la iniciativa de Ley de Bienestar Animal que envió el gobernador Javier Corral al Poder Legislativo.

“Tenemos sí que legislar por el cuidado del no maltrato de los animales, pero también sería excluyente y discriminatorio desaparecer una conducta que por muchos años se ha llevado en Chihuahua”, agregó.

Creo que esto debe de pasar, hay dos visiones, la que hemos presentado nosotros y la que hizo el Gobierno del Estado, creo que las dos iniciativas que ya se confirman llegaron, se van a turnar a la misma Comisión de Ecología en donde se podrá entrar en un gran debate de los chihuahuenses, para que sean éstos los que puedan clarificar el tema si sigue o no esta actividad, subrayó.