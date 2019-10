Primero desplazado... ahora desaparecido

Chihuahua.- En enero de 2018 Cruz Soto Caraveo tenía 51 años y se había convertido en uno de los miles de chihuahuenses desplazados por la violencia generada por el crimen organizado en la región serrana de Chihuahua. Había huido de Monterde, municipio de Guazapares ubicado a 391 kilómetros de Chihuahua, para salvar a su familia y a sí mismo. Hoy Cruz está desaparecido luego de que el pasado domingo 13 de octubre asistiera a una reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural en Témoris, cabecera municipal de Guazapares. Al concluir la reunión, Cruz y otra persona se dirigieron a la comunidad de Los Llanos pero en el camino, fueron forzados a detenerse por unos sujetos desconocidos que no se identificaron, quienes le ordenaron que descendiera del vehículo, lo esposaron y se lo llevaron, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.

En 2018, El Diario entrevistó a Cruz y narró que en el 2015 tuvo que huir de noche junto con su familia prácticamente con lo que llevaban puesto debido al secuestro, despojo y amenazas de muerte de las que fueron objeto y que hasta ese momento continuaban.

Asilado en una casa de renta y en espera de que la autoridad diera seguimiento a su denuncia, la víctima señaló que era propietario de un rancho en el que cultivaba manzana pero un buen día, miembros del crimen organizado llegaron y le dijeron que les rentara el lugar para sembrar droga. Él se negó y al hacerlo, no imaginaba que estaba firmando su sentencia de muerte. Los criminales le indicaron que tendría que irse porque de lo contrario lo matarían.

“En el 2014 secuestraron, mataron y tiraron a mi hermano y a partir de allí continuaron las amenazas. En el 2015 nos despojaron de todo. Fuimos amenazados con armas y obligados a salir de allí y dejar toda nuestra vida atrás. Nos trajimos solo lo que pudimos echar durante la noche en la troca, unas cuantas cobijas, lo que pudimos agarrar. Salimos huyendo”.

En medio de la desesperación que le generaba la pérdida de su patrimonio y el inicio de un estilo de vida al que no estaba acostumbrado, Cruz habló sobre el giro de 180 grados que la existencia de su familia dio al quedarse sin nada y volver a empezar de cero en un entorno desconocido por completo.

“El cambio fue muy brusco. Estábamos acostumbrados al rancho y llegar a la ciudad sin conocer a nadie y no saber ni siquiera cómo cruzar de una calle a otra, fue muy difícil”.

Luego de un mes en la capital y al no tener otra opción de trabajo, Cruz y su familia tuvieron que emplearse en los campos agrícolas de Delicias y Cuauhtémoc, vivir en una casa de renta y sobrevivir con un pago de 150 pesos diarios.

“Estamos bien en lo que cabe pero queremos que nos restituyan nuestro patrimonio” pidió mientras explicaba que su caso no era el único y que tan solo en Guazapares había por lo menos 20 casos más similares al suyo. Sin embargo, el miedo hizo que algunos no denunciaran.

“Nosotros pusimos la denuncia un año después de salir de allá. Teníamos miedo porque nos dijeron que si denunciábamos nos iban a matar a los niños y a toda la familia”, indicó en palabras que pudieran ser casi proféticas ya que han pasado 5 días de su desaparición y la fiscalía asegura no tener indicios de su paradero.

Cruz esperaba que la autoridad hiciera su parte y el patrimonio robado le fuera restituido para poder así recuperar su vida, ya que, al tener más de medio siglo de vida era complicado recomenzar.

“La autoridad sigue levantando testimonios en el municipio pero va muy despacio; le están pidiendo información al ministerio público de Témoris y sí han enviado algunos datos desde allá pero hace falta recabar más papeles. En el rancho tenía una huerta de manzana, vendía rezago a Cuauhtémoc y Rubio y también “montero” en el ejido. Las condiciones de vida de la familia han empeorado porque perdimos el patrimonio y ahora solo gano lo mínimo para comer. A mi edad es difícil empezar de nuevo. Ya no es igual”.

La presencia del crimen organizado en su comunidad, dijo, tomó más fuerza en el 2015 y en 2018 seguía vigente, al igual que ocurre un año y medio después donde Cruz y su desaparición son la prueba de ello.

“Está grande, más fuerte que nunca, de manera que hasta los animales domésticos han sido arrasados por su fuerza. Se metió la violencia allí y sigue. Me quitaron el rancho para llenarlo de droga. Se comieron las gallinas, los marranos, la huerta está desapareciendo. Estos personajes cometen abusos libremente porque tienen poder para todo. La autoridad municipal no hace nada porque los que no se venden los amenazan y tienen que jalar porque si no jalan ya saben lo que les pasará. Está muy difícil desde las cabeceras municipales. Ya les he dicho quién es el culpable del despojo y tienen pruebas para detenerlo”, señaló y aseguró que el temor a las represalias era continuo pero se aguantaba. “Hace poco me mandaron decir que sí volvía me estaban esperando”, dijo Cruz ese día. Veintiún meses más tarde, los agresores cumplieron la amenaza.





Cruz Soto recibió una nueva amenaza en agosto de 2018

En agosto de 2018, Cruz Soto y otras personas desplazadas de El Manzano, comunidad que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, regresaron a sus casas resguardados por la policía estatal de Chihuahua, al día siguiente de su regreso, justo en un lugar donde se había detenido la comitiva un día antes, apareció un hombre asesinado, familiar de la esposa de Cruz, al que le colocaron una pancarta con una amenaza de muerte dirigida para Soto Caraveo a quien se le acusaba por denunciar activamente la situación de violencia que priva en la zona.

Así lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres –CEDEHM- el pasado martes 15 de octubre cuando denunció la desaparición de Cruz. La organización informó que el sábado 12 de octubre, la víctima salió de Chihuahua donde está viviendo temporalmente, con rumbo a Témoris, para acudir el domingo 13 a la Presidencia Municipal y encontrarse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal. Saliendo de la reunión, el mismo domingo, Cruz junto con otra persona y a bordo de una camioneta se dirigía rumbo a la comunidad de Los Llanos, cuando fueron forzados a detenerse por unos sujetos desconocidos que no se identificaron, le ordenaron que descendiera del vehículo, lo esposaron y se lo llevaron.

De igual forma, señalaron que en diferentes oportunidades, Cruz Soto y otras personas desplazadas se han entrevistado con autoridades para demandar la aprehensión del grupo del crimen organizado que opera en la zona y así poder regresar en condiciones de seguridad a sus comunidades. La última ocasión fue el 22 de marzo de 2019 en el marco de la revisión de las medidas cautelares de El Manzano, en donde de viva voz denunció las amenazas sufridas y exigió la atención de sus casos; esto frente al titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como a personal de la Secretaría General del Gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado. En la visita no oficial a Chihuahua de la Relatora sobre Desplazamiento Forzado Interno de Naciones Unidas, en septiembre de 2018, Cruz participó en la reunión que ella sostuvo con personas desplazadas.

“Ante la gravedad de los hechos, que ponen en riesgo la vida de Cruz Soto Caraveo, solicitamos atentamente escribir de forma urgente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Chihuahua, demandando la inmediata localización de Cruz Soto y que se otorguen las medidas de protección necesarias para su familia y demás integrantes de la comunidad que se encuentran desplazadas forzadamente en Chihuahua”, demandó el CEDEHM.





Más de 2 mil desplazados por la violencia en Chihuahua: CNDH

En Chihuahua, según el informe especial sobre desplazamiento interno de México elaborado por la Comisión nacional de Derechos Humanos –CNDH- hay más de 2 mil personas víctimas de desplazamiento forzado particularmente en municipios como Ahumada, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y Ascensión, sin embargo, reportes periodísticos señalan que otras comunidades serranas como Madera, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Guazapares –por mencionar algunas- también enfrentan problemas de ese tipo.

A nivel nacional, Chihuahua se ubica también entre los primeros estados que han detectado la existencia de desplazamiento forzado en sus territorios y/o son receptores de personas desplazadas. A esta entidad se suma Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas. La mayoría coinciden en el hecho de que han sido causas relacionadas con violencia las que han impulsado a familias enteras a abandonar sus lugares de origen.





-De haber queja se analizaría si hubo omisiones de la fiscalía al brindarle medidas de seguridad: Armendáriz

La familia de Cruz Soto Caraveo tiene la posibilidad de acudir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos –CEDH- e interponer una queja y sería hasta entonces cuando la CEDH revisaría el caso analizando si hubo o no omisiones de la fiscalía a la hora de brindarle seguridad a la víctima, señaló Néstor Armendáriz titular de dicho organismo.

“El caso fue atendido por la fiscalía y le dieron medidas cautelares. Si se acerca algún pariente le podemos recibir una queja para analizar si la fiscalía incurrió en alguna omisión en su deber de brindarle la seguridad; solo requeriríamos la petición de un familiar y estamos con toda la disponibilidad de hacerlo”, dijo el entrevistado.

Agregó que en el tema específico del desplazamiento forzado, la comisión no tiene registro de quejas por lo menos en 2018 y lo que va de 2019.

“Tenemos dos casos que tienen rasgos que pudieran parecer desplazamiento forzado pero, si se revisa a fondo, se trata de dos casos de personas que estaban como testigos protegidos o víctimas y que para garantizar su integridad fueron enviados a otra parte de la república y se les da el apoyo. Eso no se considera desplazamiento forzado en el sentido estricto del término”, apuntó.

Armendáriz explicó que el desplazamiento forzado se entiende como aquel que se da cuando un estado no puede garantizar la vida y la seguridad de las personas y estas se ven forzadas a salir de su comunidad”.

Respecto a la existencia de estadísticas oficiales de desplazados, indicó que de manera local no se cuentan con ella, únicamente con referencias de eventos que encuadran en la definición de desplazamiento.

“Tenemos referencia de la comunidad de Tubares en el municipio de Urique y otra más en Uruachi. Varias familias se vieron forzados a salir de allí por parte de la delincuencia con la intención de que les cedieran sus tierras para producir enervantes”.

De acuerdo con el órgano derecho humanista, el desplazamiento forzado violenta no solo el derecho patrimonial de las personas sino el derecho a la seguridad, dignidad e integridad de sí mismos y de su familia.