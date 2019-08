Prisión preventiva a exjuez de Cuauhtémoc por evasión de reos

Cuauhtémoc.- El Ex Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Benito Juárez, Rene Alberto M. F., se encuentra en prisión preventiva como medida cautelar, por el delito de Evasión de reos, por uno de los dos procesos que este viernes se presentaron en su contra, en el primer señalamiento, se definió posponer para este sábado, la audiencia de formulación, por la falta de tiempo para enterarse del caso.

El imputado, fue suspendido como Juez de Ejecución de Penas en Cuauhtémoc el 17 de enero del año 2018, luego de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, resolviera esta situación por la liberación de una persona sentenciada a 8 años de prisión por el delito de extorsión, situación que fue calificada como grave por el entonces presidente del organismo Julio César Jiménez Castro.

Con esta suspensión del cargo por un año y el pago del 30 por ciento de su salario, el imputado pasó a ser Secretario de Acuerdos, situación que según el Ministerio Público, permitió la orden de aprehensión cumplimentada este jueves en la colonia Quintas Montecarlo de la capital del estado.

La imputación que lo mantiene en prisión preventiva, se deriva de un caso ocurrido en el año 2010, en donde se dictó una sentencia de 22 años de prisión y el pago de 72 mil 270 pesos en contra de Marco Antonio González Carmona, por el delito de homicidio y que, bajo la instrucción del entonces juez, se ordenó su liberación al director del Cereso en Parral, sin que se haya celebrado alguna audiencia en donde se definiera algún beneficio en la reducción de penas y se haya informado por los causes oficiales, dicha orden que solo se notificó por correo electrónico al Director del penal, sin que obrara oficio para ninguno de los responsables de recibir dicha determinación.

Entre lo señalado, se menciona que el entonces Juez, sólo notificó por correo electrónico al Director del Penal en Parral, la liberación del sentenciado, sin que se celebrara alguna audiencia y se notificara a los integrantes de la Judicatura, dicha resolución, para lo cual expertos en grafología determinaron que el imputado fue quien firmó dichos documentos, pero que no obran en los expedientes formales que establecen alguna liberación o el beneficio en la reducción de alguna pena.

En este caso celebrado en la Sala Uno del Distrito Judicial Benito Juárez, el Juez de Garantías determinó que luego de formulada la imputación se estime una nueva audiencia a celebrarse el próximo miércoles 21 de agosto para establecer la Vinculación o no a proceso y de solicitó a ambas partes, la definición formal del Juicio Político que se sigue en contra del presentado, para establecer si es que ha perdido la protección del fuero, a pesar de esto, se determinó la figura de arraigo bajo la detención en el Cereso de Cuauhtémoc, a pesar de la inconformidad de la defensa encabezada por el litigante Carlos Vargas Reyes quien mencionó que no hay alguna sentencia en contra de su defendido y que éste no cuenta con antecedentes penales, por lo que consideró excesiva la medida de la prisión preventiva.

Una hora antes, pero en la Sala Tres del mismo Distrito Judicial Benito Juárez, no se pudo llevar a cabo esta audiencia inicial, toda vez que la defensa argumentó recién recibir el expediente y solicitó una audiencia que se celebrará este sábado, el Juez de Garantía, determinó que la figura de la detención, habría de respetarse hasta que concluya el proceso de la audiencia inicial.

Este primer caso, es el incidente que llevó a la suspensión del entonces Juez, al liberar de manera anticipada, a una persona sentenciada a pasar 8 años de prisión por el delito de extorsión, sin seguir los causes formales para llevar a cabo esta acción.

Finalmente, será en los próximos días cuando se defina la situación del imputado quien en su momento, fue parte de una serie de destituciones y señalamientos que el Consejo de la Judicatura realizó en el mes de enero en contra de Jorge Abraham Ramírez Alvidrez, Guillermo Gómez y Gabriel Sepúlveda.