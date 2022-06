Procederá presidenta del TSJ contra Corral

Mayra Selene González / El Diario de Juárez / Myriam Victoria Hernández, presidenta del Poder Judicial del Estado en conferencia de prensa, ayer

Ciudad Juárez.— La presidenta del Poder Judicial del Estado, Myriam Victoria Hernández Acosta dijo que procederá legamente en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, luego de que la acusó de favorecer al también exmandatario de la entidad, César Duarte Jáquez durante el proceso penal que enfrenta por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

“No he fijado una postura porque soy la presidenta del tribunal, yo no soy juez penal, yo no llevo esos asuntos y porque como lo he venido reiterando y él se ha empeñado en hacer un asunto jurídico mediático, está partiendo de una premisa falsa, lo que está diciendo es mentira, lo he sostenido mil veces, el exgobernador (Corral) miente y me reservo mis derechos para ejercer la acción legal que me corresponda, yo no soy mediática, yo no soy una abogada, yo sí estudié en la universidad, yo sí sé qué recursos jurídicos debo emplear y eso es lo que voy a hacer en su momento”, manifestó.

La magistrada negó también haber declarado a favor de Duarte Jáquez cuando se encontraba detenido en Estados Unidos, tal y como lo señaló el exgobernador Corral.

“Eso es una mentira, ni siquiera habría podido salir del país, como ustedes recuerdan estábamos en pandemia pero más allá de eso, eso no es cierto pero utilizaré las vías legales para acreditar mi dicho y que él acredite lo que está diciendo porque es mentira”, reiteró.

Durante una plática sostenida ayer con medios de comunicación en Ciudad Juárez, la presidenta del Poder Judicial aseguró que su postura es imparcial y no tiene ningún interés en beneficiar o perjudica el caso.

“Yo no presido las audiencias penales y tampoco las dirijo a diferencia de otros gobiernos”, enfatizó.

En cuanto a los amparos que interpuso Duarte, dijo que corren en un tiempo aproximado de tres a ocho meses dependiendo de la complejidad sin embargo esto lo define un juzgado federal y no es responsabilidad del tribunal estatal.

“Sabemos que se interpuso en estos días pero no tengo todavía una notificación legal para responder en ningún sentido y me parece que a esta presidencia no le corresponde responder absolutamente nada”, explicó.