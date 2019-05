Prohíben a la VI Zona venta de licor en el estadio Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Inspectores de Gobernación denunciaron la venta de licor en botella en el interior del recinto deportivo, situación que los llevó a establecer una prohibición para la venta de este producto, a reserva de permitir cumplir con el convenio de patrocinio que se tiene para la venta de cerveza en el estadio.

Lo anterior, luego del anuncio que se hiciera por parte del Ayuntamiento, que respondió de forma negativa a las solicitudes de 6 establecimientos de los denominados “Oxxo” para vender cerveza en Cuauhtémoc, bajo el argumento de que se busca no promover o incentivar el consumo de bebidas embriagantes, política que se ha adoptado por administraciones anteriores.

Ante la venta masiva de cerveza en el estadio de beisbol, se cuestionó al secretario del Ayuntamiento, José Luis Carrasco, quien mencionó que se tuvo conocimiento de la intención de vender licor en botella, situación que les fue negada, dejando la salvedad para la venta en vaso de plástico de la cerveza, para el cumplimiento del convenio de patrocinio establecido con una compañía que vende cerveza.

Respecto a la multa, Jaime Molina, titular de Gobernación, adelantó que se tuvo una buena respuesta por parte de la directiva de la VI Zona para no comercializar el licor, y mencionó que la multa por hacerlo podría llegar a los 20 mil pesos.

El criterio de no fomentar la venta de cerveza para no incentivar problemas como el alcoholismo entre la población, será aplicado únicamente en los establecimientos denominados “Oxxo” y no al interior del estadio de beisbol Cuauhtémoc, en donde solo se señaló la prohibición de la venta de licor en botella.