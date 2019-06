Promete AMLO nuevo sistema de salud

Cuauhtémoc.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un nuevo sistema de salud en donde se garantice el derecho a la salud, medicinas y médicos.

“En el llamado Seguro Popular, que no es seguro ni es popular, no hay médicos ni hay medicinas, ahora se va a crear un Instituto de Salud para el Bienestar del pueblo”, mencionó.

Explicó que dentro de esta nueva institución habrá medicamentos gratuitos no solo del cuadro básico, sino de todo lo que necesite el pueblo, “se va a garantizar el derecho a la salud”, comentó.