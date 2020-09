Promete Lozoya recursos, suministros y logística para defensores del agua

Cortesía

Chihuahua- El presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya Santillán afirmó que a partir de hoy apoyará el movimiento campesino en defensa del agua con recursos, logística y suministros, pues se unirá a la causa, ya que dijo: “defender el agua es defender la vida misma; no existe solidaridad más suprema que esta”.

“Los patriotas no podemos permanecer indiferentes ante las injusticias sistemáticas; ante la sinrazón del poderoso”, afirma en una carta abierta.

Al asegurar que el respaldo será total dado que las causas, el dolor, el entusiasmo de los agricultores también, dijo, es compartido.

El alcalde reiteró que muchas voces se han pronunciado por afirmar que es oportunismo político de su parte.

“Dirán que es oportunismo político pero solo el que se planta a resistir de frente ante un ejército profesional buscando la medición por delante, sabe que aquí la política se reivindica”.

“He conocido al Chihuahua profundo y me he enamorado de su fuerza y de su dignidad. Les he pedido me permitan pelear a su lado; sin más credenciales que las de un ciudadano más”, afirmó.