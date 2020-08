Prometen corregir olvido en la gaza

Omar Morales / El Diario de Juárez / Vecinos de la zona se reunieron ayer debajo de la gaza con Roberto Barraza, subsecretario de Obras Públicas en la Zona Norte

Ciudad Juárez.- Residentes de fraccionamientos cercanos a donde se construye la gaza “Héroes de la Salud” reprocharon ayer a las autoridades estatales su falta de comunicación en la realización de las obras, principalmente por la omisión de un retorno en el bulevar Juan Pablo II.

Ante los reclamos, Roberto Barraza, subsecretario de Obras Públicas en la Zona Norte, dijo a los vecinos que ya se están haciendo las adecuaciones de dicho retorno, el cual se prevé quede listo este mismo viernes, sin embargo, reiteró que será habilitado posiblemente hasta el 21 o 22 de agosto, ya que están a la espera de un semáforo que será instalado en el lugar.

Aunque también comentó que se está en pláticas con Seguridad Vial y Control de Tráfico para instalar un semáforo provisional para habilitar el retorno lo antes posible y posteriormente hacer el cambio de luces para que los vecinos no tengan que esperar una semana más.

Los residentes del lugar externaron a El Diario su inconformidad por la manera en que el Gobierno del Estado ha manejado la situación, e incluso dijeron estar dispuestos a apersonarse ante el gobernador Javier Corral durante la entrega de la obra para manifestarle sus inquietudes por la mala planeación de la misma.

“No nos está quedando claro, por eso estamos aquí, para atender el diálogo. Nos dicen que se va a hacer un retorno aquí, pero sentimos que aún hay mucha contradicción en la información”, comentó Christian Hernández, uno de los vecinos afectados.

Durante la reunión con el funcionario ayer debajo de la gaza, Barraza Ornelas reiteró que la vuelta en “U” siempre estuvo contemplada en el proyecto, además de que recriminó a los vecinos por hacer pública su denuncia ante los medios.

“Se les tiene que dejar una salida, son mil familias y no los podemos ahorcar de esa manera, sólo es diálogo. Voy a analizar las propuestas que me han hecho para saber si son viables y no son peligrosas, incluso vamos viendo cómo funciona esta solución que estamos haciendo, porque realmente no sé qué tanto vehículo salga en hora pico”, dijo.

Continuó: “La salida estaba considerada, son cuestiones de pintura y trabajos menores los que faltan, pero lo primero que hicieron fue ir al periódico en vez de acercarse con nosotros y dialogar; no había necesidad”.

Los vecinos argumentaron que el retorno que se empezó a adecuar no tiene la capacidad suficiente, lo que podría provocar congestionamiento vial sobre el bulevar Juan Pablo II.

“Ese retorno no tiene capacidad suficiente ni para 30 vehículos. Estamos hablando de mil familias, de mínimo dos autos por familia, son 2 mil carros que circulan a diario por ahí, por lo que en un punto se puede saturar la vialidad. Lo comentamos para que luego no digan en entrevistas todo lo contrario o que no se los advertimos”, dijo Hernández al funcionario.

Añadió: “Lo que nos causa suspicacia es que si el retorno estaba contemplado, se supone que para cuando planearon esto debieron haber consultado y hacer un estudio, pero parece que no es así, porque el funcionario nos dice no saber cuántos autos circulan por aquí en horas pico”.

Los vecinos de Jardines de Aragón, Hacienda del Nogal, Country Senecú y Vilago indicaron que aceptarán la propuesta realizada por Obras Públicas del Estado, sin embargo, exigieron al subsecretario que se comprometa a realizar las adecuaciones necesarias si el carril destinado como retorno presenta fallas.

Al término de la reunión se le cuestionó a Barraza su opinión respecto al diálogo sostenido con los ciudadanos, a lo que respondió que se buscará mantener comunicación con los residentes del área para resolver cualquier inquietud.

“Estamos abiertos a escuchar las inquietudes. Esta vuelta ya venía en el proyecto, sin embargo, no se había hecho porque son trabas que se hacen al último, este tramo estaría listo este viernes. Creo que comunicación es lo que está faltando, no se les enteró en su momento a los vecinos y tienen razón en inquietarse”, dijo.

A la reunión de ayer asistieron alrededor de 50 personas, además del diputado local Benjamín Carrera y oficiales de Seguridad Vial. (Eduardo Lara / El Diario)

elara@redaccion.diario.com.mx