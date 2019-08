Prometen nueva clínica de semiurgencias en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- El delegado estatal del IMSS en Chihuahua, Norberto Miguel Ramírez, prometió, en caso de contar con una superficie en donación de hasta 10 mil metros cuadrados de terreno, una clínica de semiurgencias habilitada con 9 consultorios, espacios deportivos y la subrogación de una nueva guardería, así como atención a problemas que no tengan que ver con las 20 camas que demanda la iniciativa privada local.

Lo anterior, derivado de una invitación que la Coparmex Cuauhtémoc, a través de su presidente, Marco Antonio Delgado Melo, hiciera al nuevo delegado estatal para plantearle la necesidad de 20 camas de hospital que satisfagan la necesidad de atención médica que presenta esta unidad médica, rebasada por la cantidad de derechohabientes que existen en Cuauhtémoc y la región.

Como respuesta, Miguel Ramírez explicó de manera estadística por qué esta solicitud no ha sido atendida de manera institucional, luego de establecer que tanto en el sistema público como en el privado en la región se estima que hay 220 camas de hospital, y con ello se cumple la proporción que establece la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos de 1.6 camas por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, en la región hay 150 mil habitantes que demandarían, según esta proporción, 240 camas, lo que confirma que la solicitud que ha realizado el sector privado al IMSS terminaría por completar esa proporción aritmética que establece la OCDE.

Sin embargo, mencionó que existe una disposición presupuestal “en el banco” para atender las necesidades de las 105 plazas que existen en los centros del IMSS de los municipios de la región, por lo que médicos especialistas pueden acercarse al gremio sindical para incorporarse a laborar.

Asimismo mencionó que existe la aprobación para edificar una nueva clìnica con 6 consultorios, más otros tres que pudieran atender incluso semiurgencias bajo un nuevo modelo médico, el de prevención, por eso es que esta clínica incluye también áreas deportivas en donde puedan prescribirse rutinas físicas y modelos de alimentación que abonen a evitar atenciones correctivas médicas en hospitales, por atenciones en un primer punto de atención.

Mencionó que existe la posibilidad de subrogar el servicio de guardería para establecer un centro integral de atención a la sociedad. Este espacio deberá instalarse en un punto para donde esté creciendo la ciudad y debe entregarse al IMSS la escritura para poder iniciar la construcción.

En el plazo inmediato, el delegado estatal mencionó que la atención a la salud en Cuauhtémoc no implica la demanda de camas, sino de una nueva unidad de hemodiálisis, que también está aprobada para ampliarse en la clínica 16 del Imss, así como la garantía del suministro continuo de medicamento para necesidades médicas mayores.

La cámara patronal, se comprometió a gestionar este terreno para que se inicie con esta nueva etapa de inversión que demanda la atención médica en la región.