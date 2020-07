Promotor de salud se burla de mamás de niños con cáncer

Chihuahua.- Indignación y molestia ha causado el comentario de un empleado de la Secretaría de Salud con residencia el municipio de Namiquipa a padres y madres de familia de niños con cáncer, mismo que desacreditó la campaña de recolección de tapas de plástico con la cual se obtienen recursos para tratamientos.

El promotor de salud Marcos Delgado Flores, escribió: Pero como??? Con las súper tapitas se cubre todo eso que no???, en una nota de internet que daba cuenta de la movilización de padres de familia en el exterior del Palacio de Gobierno.

Delgado Flores, labora en el aparato gubernamental desde el año 2016 y a decir de numerosas madres que luchan junto con sus hijos contra esta terrible enfermedad, no retrata lo que un funcionario del ramo debe de promover.

Instaron a la sociedad a que no deje de aportar en esta iniciativa dado que se obtienen recursos importantes para tratamientos médicos.

En los próximos días el grupo Grupo Cadena de Favores Namiquipa, interpondrá una queja respecto al actuar de este funcionario.

Su comentario obtuvo numerosas reacciones en contra como la del señor Martin Guadalupe Alderete Flores:

Que estúpido comentario el tuyo Marcos, que no sabes cuanto es lo que cuesta un tratamiento contar el cáncer, y no solo son las quimios, también son medicamentos, tu mas que nadie debería estar al pendiente de que no faltaran esos tratamientos por lo menos en tu municipio, y dices que sabes lo que es perder a alguien por esta maldita enfermedad (parece que no fue nadie importante), deberías saber por eso mismo lo duro que es ver que sufran cuando les falta parte de su tratamiento y sobre todo en niños, donde te quedo ese sensibilidad para entonces ayudar a las personas que tienen familiares en esta situación, en uno de tus comentarios dice que no sabias para que se usan los recursos ($ de las tapitas, pues peor aun, no deberías andar haciendo este tipo de comentarios si no sabes el uso que se les da