Propone AMLO visas temporales

Omar Morales/El Diario de Juárez / El presidente de México habló a los medios en el ITCJ

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le planteó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo.

“¿Por qué no regular, ordenar el flujo migratorio?”, dijo ayer al ser cuestionado sobre el programa “Quédate en México”, que fue restablecido el lunes, y que el miércoles ya provocó que llegaran los primeros retornados a Ciudad Juárez.

El programa “Quédate en México” o “Permanecer en México”, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), consiste en el retorno de solicitantes de asilo, no mexicanos, de Estados Unidos a México, para que esperen aquí su proceso ante una Corte de Inmigración estadounidense.

“Es un programa que va a seguir permitiendo que cuidemos nosotros a los migrantes, y lo vamos a seguir haciendo, pero estamos hablando de flujos migratorios de miles de personas. Entonces, hay que atender el problema en las comunidades de origen, que la gente no se vea obligada a emigrar, esa es la mejor opción”, dijo el presidente en la ciudad de Chihuahua.

López Obrador aseguró haber planteado tanto al presidente Biden como al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ordenar el flujo migratorio y otorgar visas de trabajo.

“Se los planteé tanto al presidente Biden como al primer ministro Trudeau, es de que se acepte una realidad: se requiere tanto en Estados Unidos como en Canadá, fuerza de trabajo, no tienen mano de obra. ¿Por qué no regular, ordenar el flujo migratorio? ¿Por qué no implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo?”, cuestionó.

Dijo que en Canadá se tiene y funciona, mientras que en Estados Unidos hay también un programa, pero muy limitado.

“Desde luego, no es un asunto sencillo para el presidente Biden, yo noté que él tiene voluntad de apoyar a migrantes, incluso presentó una iniciativa para regularizar la situación de los migrantes mexicanos, a 11 millones de migrantes, pero hay oposición y hay también allá politiquería de los partidos. Por eso nosotros vamos a estar pendientes, con todo respeto, de la decisión que tomen los partidos y sin caer en injerencismos vamos a señalar respetuosamente qué partido ayuda, apoya a migrantes que por necesidad tienen que irse a buscar la vida, a trabajar honradamente en Estados Unidos y qué partidos no. No vamos a quedarnos callados si maltratan a los mexicanos en Estados Unidos”, aseguró.

Dijo que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, el segundo grupo de población hispano son los puertorriqueños, con cinco millones, mientras que los cubanos son cuatro millones.

“¿Y por qué el maltrato a los 38 millones de mexicanos? Y no sólo hablamos por los mexicanos, hablamos por todos los migrantes, y ese es el plan que estamos proponiendo para Centroamérica. Esta es la mejor forma de evitar estas tremendas desgracias”, dijo el presidente al asegurar que el Gobierno de México va a seguir insistiendo en que el problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas, sino que tienen que darse oportunidades de trabajo, de bienestar a los migrantes, porque la gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad.

¿Qué es lo que hay que hacer en Guatemala?, ¿Qué es lo que hay que hacer en Honduras, en El Salvador?, pues invertir, impulsar el desarrollo, que haya programas de bienestar, apuntó.

Actualmente, permanecen alrededor de 2 mil 400 migrantes albergados en Ciudad Juárez, en espera de una oportunidad para solicitar asilo en Estados Unidos, mientras que el pasado lunes ambos gobiernos comenzaron el programa de retorno, a través del cual permanecerán en promedio seis meses en México.