Propone CCE a IMSS incentivos para atraer médicos

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) local propuso al nuevo delegado del IMSS en el estado, José Antonio Zamudio González, elaborar un paquete de incentivos por parte de la iniciativa privada a los especialistas de otros estados para que vengan a trabajar a Juárez en el nuevo hospital.

Nora Yu Hernández, presidenta del CCE, dijo que la propuesta se debe a que los médicos no quieren trabajar en esta frontera por la inseguridad.

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social fue invitado ayer a la reunión del CCE, donde se le planteó el ofrecimiento.

“Vamos a hacer la propuesta para cuando ellos vayan a las ferias para conseguir especialistas para el nuevo hospital, elaborarles un plan de incentivos a esos especialistas para que vengan a Ciudad Juárez, nos tomó la palabra y queremos iniciar de manera inmediata”, mencionó.

Por sus familias

Dijo que en muchos de los casos son las familias de los especialistas las que no quieren que vengan a trabajar aquí debido a las noticias sobre los índices delictivos.

El paquete de incentivos que les ofrecería el sector empresarial local sería de descuentos en escuelas, en establecimientos, vivienda, entre otros, indicó.

Dijo además que el CCE acude cada mes al consejo ciudadano, donde se les dan a conocer los avances, por lo que esperan que para junio pueda estar listo.

El CCE también pidió al delegado retomar las mesas de trabajo entre el instituto y el sector empresarial para ayudar a los empleados a que les den un seguimiento más puntual a sus problemáticas.

Problemas en el instituto

“Para nosotros es muy importante que los usuarios que son nuestros empleados acudan a las clínicas a consultas y se encuentran con problemas porque no conocen el seguimiento, porque a pesar de que dice el IMSS, por decir un ejemplo, que tiene el 94 por ciento de surtimiento de medicinas, luego nuestra gente nos dice que no las hay, entonces no saben darle seguimiento, y cuando acudimos nosotros se resuelve más rápido, igual con las cirugías”, mencionó.

Dijo que también le solicitaron retomar las ferias de la salud.

