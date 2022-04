Proponen hacer valer retiro solidario

Chihuahua.– En su recorrido por diversos municipios de la región sur de la entidad, Édgar Ramos Ávila, aspirante a dirigir la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), escuchó la preocupación de integrantes del magisterio debido a que no tienen claridad con respecto a la aplicación de la reforma de Pensiones aprobada en el 2013, en particular al punto del sistema de retiro. “Las y los compañeros no tienen la certeza de que existan estas cuentas individuales, por lo que expresó la urgencia para que se notifique a los trabajadores cuánto tienen ahorrado hasta el día de hoy”, dijo.