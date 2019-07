Protección Civil: con el enemigo en casa

Ciudad Juárez— Fuentes anónimas hicieron llegar a El Diario información confidencial grabada en audios y videos que revela desorganización, corrupción y múltiples irregularidades cometidas durante la presente administración encabezada por el gobernador, Javier Corral Jurado, en Protección Civil en el estado.

Entre hoy y mañana presentaremos la narrativa transcrita de tales videos en las ediciones impresas y digitales de El Diario. Se presenta una voz en la parte digital describiendo detalladamente todo en primera persona.

Ese funcionario aparentemente es el exvocero de Protección Civil (PC), Fabián Soto, autor de un documento escrito entregado al ahora exsecretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, y al propio gobernador Corral.

Soto estuvo como jefe de comunicación social de PC hasta diciembre de 2018, luego fue bajado de rango como auxiliar meses después de que tomó la jefatura estatal del área el capitán de Marina retirado, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón; antes de éste y en apenas dos años y medio fueron coordinadores estatales, Luis Luján Peña y Virgilio Cepeda Cisneros, quien causó baja por corrupción no consignada ante la Fiscalía General del Estado.

Guerra Chacón fue grabado en varias reuniones privadas. En todas se refiere despectivamente a su personal, al gobernador Corral, al DIF estatal y corrobora el “perdón” a Virgilio.

La Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua que da materia a la dependencia fue publicada en el Periódico Oficial del Estado no hace mucho, el 26 de agosto de 2015, siendo gobernador César Duarte.

El Consejo Estatal de Protección Civil es el órgano máximo del Sistema Estatal con funciones consultivas, de coordinación de acciones y de participación social para la planeación de la protección en el Estado y el conducto formal para convocar a los sectores de la sociedad para su integración al Sistema Estatal.

Tiene representación en los 67 municipios del estado y recibe donaciones de materiales que luego entrega a zonas marginadas y áreas de desastres naturales.

Para este año de 2019 Protección Civil del Estado cuenta con un presupuesto de 25 millones 142 mil 820 pesos en el ejercicio de sus funciones.

Cansado de malos tratos en Protección Civil un exenlace de Comunicación Social, Fabián Soto, narra una serie de irregularidades que van desde la entrega discrecional de materiales de la bodega de PC al DIF y al Gobierno municipal de Armando Cabada en Juárez, hasta chismes laborales y de índole sexual entre el personal.

“Durante el informe (de gobierno) atacaron al gobernador porque había notas infladas, cifras infladas, salió en casi todos los periódicos que se equivocó el gobernador”, se escucha decir en una grabación al actual coordinador de Protección Civil, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón.

Luego añade, sentenciando: “las cifras que aparecieron salieron mal y le echaron la culpa al gobernador, se vio muy mal, un gobernador que informa al Estado cifras equivocadas es una cosa muy delicada, muy lamentable...”.

En un intento por exhibir la deslealtad y el ánimo contrario al espíritu del “nuevo amanecer” con el que se trabaja en Protección Civil desde la coordinación del priísta Luis Luján Peña, el documento filtra muchas otras grabaciones en donde Guerra Chacón se queja por la falta de apoyo con que trabaja.

“Implementar en el Consejo Estatal de Protección Civil el Consejo de Protección Civil y de Seguridad Escolar… ¿Cuál es el único que tenemos establecido ahorita?” , pregunta y luego repone: “El del hospital seguro porque el de Protección Civil… no me hace caso el gobernador, no quiere instaurar” (sic).





DIF Estatal hace proselitismo con recursos de PC, acusa

También para el DIF Estatal tuvo comentarios denostativos el capitán marino Guerra Chacón, pues en una reunión afirma no tenerle confianza al DIF “por sus malos manejos” y porque “sólo hace proselitismo político con los recursos de Protección Civil”.

En el video con la imagen de Guerra y supuestamente su voz se le escucha decir: “Aquí entre nos… sabemos que la que menos comprueba es el DIF. El DIF hace su trabajo pero no le gusta hacer las listas. (Al) DIF no le gusta comprobar. Entonces nosotros… hasta ahorita le hemos resuelto todo al DIF, la señora no lo sabe siquiera, ella no… ni siquiera se preocupa por eso”.

A continuación añade que el único comprometido es Protección Civil “porque es nuestra chamba, de ellos no es, ¿sí? A ellos lo que les preocupa y tienen en su cabeza es entregar y representar la imagen del gobernador”.

Se queja de que le piden materiales, vaciando la bodega de PC. “Me dan ganas”, dice, “de vaciar toda la bodega… porque el gobernador me pide, porque me pidió la señora del DIF, la señora del gobernador, colchonetas. Sí, señora, ahí van las colchonetas”.

Agrega después, molesto: “Entonces me están obligando a que, como mi deber es no tener nada, entregar todo, dejarme vacío y a ver qué hacen” y luego advierte: “Eso sí, si me piden ‘¡toma paloma!’ porque no va a haber…”





‘La bodega que tengo aquí no me alcanza para soportar a Juárez’

Aparte de los audios grabados en las reuniones, dice la voz del denunciante, se cuenta con evidencia de los malos manejos de los insumos provenientes de la Federación entregados por el mismo coordinador (Guerra Chacón) al Municipio de Juárez, aunque no entra en detalle.

Con respecto a la delegación regional de Protección Civil de la Zona Norte en el audio se escucha a Guerra diciendo que lo critican en Juárez “porque no doy todo el apoyo que debe dársele a la parte que es de Gobierno”.

“Yo le dije a César” (se deduce que se refiere al exsecretario general de gobierno César Jáuregui): “César, hay dos opciones: Buenaventura, pero tienes que asegurarme que Buenaventura esté ‘sin goteras’, esté protegido para que no haya saqueos y que esté segura; pero al no tenerlo ¿qué es lo que pasa? ¿a quién se lo entrego? A Municipio ¿sí? ¿y quién se hace fuerte?: Cabada y todo lo demás”.

Guerra explica que lo siente mucho pero el material no lo puede tener en la bodega de Protección Civil, “¿dónde lo meto?”, pregunta y reclama que “una lógica tan simple no se quiere ver aquí”. “Entonces se quiere ahorrar en la economía o nos quiere limitar el presupuesto cuando ellos mismos se están haciendo el ‘harakiri’”.

Acto seguido se defiende: “Entonces no me echen a mí la culpa, ¿por qué? Porque la bodega que tengo aquí no me alcanza para soportar a Juárez”.





Chismes e intimidades sexuales

Al margen del mal trato a trabajadores de Protección Civil, su personal ha tenido que soportar frecuentes e innecesarias reuniones durante las cuales se cierra al público la dependencia, aunque haya actividades agendadas.

En la denuncia del comunicador se filtra una grabación en donde el capitán marino Guerra Chacón incluso hace eco de chismes y expone su intimidad sexual sin reparo alguno.

Sobre un rumor de que tiene por amante a una compañera de trabajo (cuyo nombre se omite por razones obvias) dice que: “para probar que uno tiene relaciones sexuales con alguien es que lo vean en la cama penetrando a la mujer… antes de todo eso lo que se venga es especulación y no hay pruebas… ¿sí?”.

A continuación relata –en plena reunión de trabajo– que para Año Nuevo esa mujer lo invitó porque estaba solo.

“Tengo meses sin relaciones y no pasa nada. En lo particular, ténganlo por seguro que lo que menos me interesa es tener una relación sexual ahorita y se los digo como hombre, no estoy deseoso, no, no, a lo mejor… ya me estoy volviendo gay”, dice entre broma y broma. “Me quitaron todas las ganas de ir a Madera porque voy con ella, así como cuando fui con (menciona a otra mujer). Pasa la noche y se acabó, ¿no? ¿Sí?”.

El audio continúa y dice que pensaba: “pues vas tú, y tú y tú (se omiten los nombres de los tres empleados)… ahora ¡imagínate! ¿En qué cabeza cochambrosa cabe que podamos hacer algo allá? O vamos a hacer una orgía entre todos allá, ¿verdad? ¿Eh?”.

Se escucha luego una voz que le pide respetuosamente su permiso para “que los chicos se retiren” porque tienen una revisión (trabajo) y contesta que “no, todavía no se van; nadie se va hasta que yo termine, ¿sí? Esto es delicado y me vale gorro la revisión, ¿eh?”.





