Protesta de maestros lleva más de cuatro horas

Ciudad Juárez.- Entre quejas por la afectación al tráfico vial y muestras de apoyo de conductores, maestros jubilados maestros jubilados y pensionados, adheridos a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantienen por cuatros horas el bloqueo de la avenida Paseo Triunfo de la República, a la altura de la calle Humberto Lara Leos.

El grupo de manifestantes va en aumento. Los docentes han llegado caminando en muletas o en sillas de ruedas para sumarse a la exigencia de una atención médica digna y por la cual pagan mediante cuotas superiores a los mil pesos por quincena.

“Pensiones Civiles se creó por los maestros y gobierno del Estado no responde a las expectativas de pensionados y jubilados”, opinó Lorena Moreno.

“Hagan todo lo que quieran... pero no bloqueen la avenida, la ciudadanía no es culpable de nada”, pidió Diana Benzz.

Xóchitl Esparza expuso que los jubilados y pensionados no están pidiendo nada que no merezcan, más de 30 años cotizando para su jubilación y servicio médico y que les salgan que siempre no y siguen descontándoles de su cheque, si se dejan al rato hasta su jubilación les quitan”.

Rossy Arguello, otra ciudadana inconformes propuso el cierre de las oficinas de Gobierno. “Nosotros qué culpa tenemos, el tráfico es terrible, tenemos actividades y nosotros no les podemos solucionar nada. Cierren oficinas de gobierno. ¿Por qué la calle?”, cuestionó.

A través del docente Rubén Verdín Méndez, los inconformes han manifestado que el servicio subrogado que tenían en el Centro Médico de Especialidades (CME) se les canceló y los están canalizando a Star Médica.

Los profesores jubilados tienen más de 25 años con el servicio en el CME y lo prefieren a cualquier otra institución médica, al considerar que ellos son lo que hacen la aportación y Pensiones Civiles sólo es el administrador y debe atender las demandas de quienes por años trabajaron y obtuvieron el beneficio social de la jubilación.

El personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal se encuentra en el lugar, sin embargo, no han intervenido para hacer desistir a los docentes en su manifestación.

Los oficiales preventivos exhortaron a los conductores a circular por vías alternas para evitar mayor caos vial en esta importante arteria. Una opción es que los automovilistas de circular en sentido de oriente a poniente por la Paseo Triunfo rodeen por la avenida Plutarco Elías Calles hasta la Henry Dunant para incorporarse a la Adolfo López Mateos.

La calle Melquiades Alanís es otra vía alterna.

En caso de guiar en sentido de sur a norte sobre la Plutarco Elías Calles, tomen la avenida De los Insurgentes hasta Adolfo de la Huerta, para luego incorporarse a la Paseo Triunfo.