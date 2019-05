Protesta general de empleados de Gobierno del Estado

Chihuahua.- Molestos se manifestaron hoy en redes sociales un gran número de trabajadores de Gobierno del Estado, luego de que se les informara que solamente a los empleados sindicalizados les será pagado el retroactivo por el aumento salarial anual.



En un correo emitido por la jefa del Departamento de Control de Nóminas, Érika Guadalupe Domínguez Sotelo, esta explicó que en la nómina de los trabajadores sindicalizados se verá reflejado un total de 5% de aumento salarial y su pago retroactivo en su quincena del 31 de mayo.



Mientras tanto, a los empleados de confianza se les aumentará el sueldo hasta el 15 de junio, sin derecho a tener un retroactivo de su aumento al salario.



Dicho correo fue enviado a todos los empleados y burócratas de la nómina del Gobierno estatal.



Asimismo, conforme al personal que integran las fuerzas estatales y demás corporaciones policiacas, manifestaron que los bonos de riesgo que son pagados cada mes no se les han entregado con el pretexto de que “no hay dinero”, y además que no hay uniformes.



El correo contenía lo siguiente:



"Estimados enlaces administrativos:



A través del presente se les comunica que en el pago de la quincena 10 (31 de mayo) se verá reflejado un incremento salarial del 5%, con el pago retroactivo correspondiente, para el personal sindicalizado.



En lo que respecta al personal de confianza, les informo que el incremento se verá reflejado en la quincena 11(15 de junio). Aún sin conocer si será retroactivo o no.

Les pido su apoyo para hacer del conocimiento dicha información del personal de su unidad orgánica".