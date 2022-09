Protestan bomberos por su jubilación

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Durante la manifestación en el desfile

Ciudad Juárez.— Un excomandante y un excapitán del Departamento de Bomberos se manifestaron ayer en el desfile de Independencia debido a que, aseguran, fueron despedidos de la corporación sin que se les pagaran las prestaciones que les corresponden.

Óscar Mancha Reyes, excomandante de Bomberos, dijo que luego de que fueron despedidos de manera injusta el 23 de septiembre de 2021 no se les permitió cobrar lo que les corresponde ni tramitar su jubilación, actos por los que ya se habían manifestado el Día del Bombero; sin embargo, hasta el momento el Gobierno municipal no da una respuesta a su demanda.

“Fuimos recibidos al tercer día por el secretario del Ayuntamiento, no nos resolvió nada, nada más dijo que tenía que resolver nuestros casos y platicarlo con el alcalde, nos dio una cita posterior y en esa cita posterior nos volvió a mencionar lo mismo, que tenía que platicarlo con el alcalde porque no nos podía pagar los sueldos caídos por todo el tiempo que no nos dejaron meter nuestra jubilación y hasta la fecha no nos han resuelto nada”, narró.

Pedro Guerrero, excapitán de Bomberos, explicó que después de que los despidieron se les debe la decena, los sueldos caídos, lo correspondiente al aguinaldo y pese a sus múltiples gestiones, hasta ahora no les han resuelto nada.

“Estamos exigiendo que nos paguen lo que nos deben y que nos paguen lo que nos corresponde, nada más; no estamos exigiendo más, nada más que lo que nos toca por ley y lo que merecemos, lo único que queremos es jubilarnos dignamente”, mencionó.

Cuestionado al respecto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo que ya envió a una persona para que organice una reunión con los manifestantes el próximo miércoles y revisar su situación.

A su vez, el director de Protección Civil, Roberto Briones Mota, dijo que ese tema lo debe resolver el Departamento Jurídico del Municipio.

“Si alguien dentro de la administración está metiendo sus narices para entorpecer nuestra jubilación y seguir haciendo que esto se retrase y que nosotros la pasemos mal, que no lo haga, todos somos servidores públicos, nosotros no servimos a un alcalde, a un político, servimos a la comunidad y yo creo que si la comunidad firmara para que nosotros estuviéramos con la jubilación en mano, ya hubieran firmado”, añadió Mancha Reyes.