Protestan por la falta de fármaco vs cáncer

Alejandro Vargas / El Diario de Juárez / Los manifestantes en el momento en que Juan García, director Médico del PCE, ingresa a las instalaciones

Ciudad Juárez.— “¡Quimios para Pancho!...”, gritaban ayer ciudadanos en Pensiones Civiles del Estado (PCE), en Paseo Triunfo, que protestaron por la salud del maestro Francisco Salas, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quien fue diagnosticado con cáncer y requiere con urgencia que se le faciliten todos sus fármacos, especialmente el Darzalex, ya que necesita 36 dosis para detener su afección y cada una se vende en 40 mil pesos.

El hombre enfermo indicó no contar con el presupuesto para costear su tratamiento y exhibió, junto con más de una decena de personas que pese a la nevada lo respaldaron, que el Gobierno no está destinando las medicinas, no sólo para él sino para otros derechohabientes.

Los manifestantes encararon al doctor Juan García, director médico, quien no facilitó una solución concreta.

Sin dejar de sostener en su oído su teléfono celular, el médico, al verse rodeado, señaló que los medicamentos están en proceso de compra. Sin embargo, no dio una fecha concreta para su arribo y a esto los quejosos externaron que necesitan que lleguen a más tardar el lunes, o de lo contrario seguirán las protestas; García buscó salir por el elevador, pero finalmente optó por subir las escaleras.

Los ciudadanos que lo llamaron “cobarde” esperan que la gobernadora María Eugenia Campos Galván pueda apoyarlos. Solicitaron su intervención, pues, sentenciaron que no son escuchados por autoridades aquí.

Indicaron que se trata de un caso de vida o muerte, ya que “Pancho” necesita recibir sus terapias o puede complicarse su situación con la metástasis, o reproducción de las células oncológicas, y así perder su vida.

“Nos están interrumpiendo los tratamientos. El que tengo que seguir, no hay. Lo necesitamos para la semana que entra y no hay, nos dicen que nos tenemos que esperar a finales de mes porque la orden de compra apenas se hizo y eso nos interrumpe el tratamiento y pone el riesgo nuestra salud. La actitud o el trato que nos dan es de ‘si pueden consigan (por sus medios) las medicinas’ y lo queremos a tiempo”, dijo.

Externó que la afección le fue diagnosticada desde diciembre de 2021 y para enero de 2022 buscó atenderse en PCE, pero sólo ha recibido, destacó, un auxilio ambiguo: “Hemos batallado, nos tuvimos que mover”, precisó el catedrático de la UACH, que necesita ya su segundo tratamiento, pues no puede atrasarse para no recaer y así poder recibir un trasplante de médula ósea en tres meses. Por ello, pidió ayuda al Estado.

“La gobernadora debería echarle una revisión a lo que es Pensiones en Juárez. Sabemos que a nivel estado está bien, verdad, pero a Juárez no llegan los medicamentos. Debería platicar con los coordinadores de Pensiones en Juárez para que den seguimiento puntual y que traten, sobre todo, a los casos más críticos. Deben dar prioridad a cáncer, no porque sea yo el afectado, pero hay más pacientes con ese riesgo”, apuntó.