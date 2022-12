Provocó pirotecnia incendio en una casa

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / La vivienda fue pérdida total

Ciudad Juárez.— En vísperas de Navidad y en sólo unos minutos, Jessica y sus tres hijos, uno estudiante de primaria, otro de secundaria y otro del Colegio de Bachilleres, perdieron su casa y todas sus pertenencias en un incendio ocurrido la noche del lunes 26 de diciembre.

El incendio fue provocado por el uso de pirotecnia en el interior de una vivienda; sin embargo, Jessica, madre de familia, aclaró que no fue ella quien compró ese tipo de artefactos a sus hijos y que tampoco lo hubiera permitido, sino que fue el amigo de uno de sus hijos quien lo introdujo a su hogar, mientras ella había salido a hacer unas compras junto con sus otros dos hijos menores.

“Han dicho muchas mentiras y también es una de las cosas que me tiene muy estresada, que hayan dicho cosas que no fueron así, que yo fui la que les compré los cuetes, que todos eran mis hijos, la verdad yo traía a mis dos hijos, los más chiquitos… me hacen sentir como si hubiera sido la peor de las madres, tanto esfuerzo que se tuvo para tener esa casita y todo para eso”, mencionó.

“Fue el susto, el impacto que tuvimos, pero hay que asimilar lo que sucedió, que gracias a Dios no hubo algún fallecimiento o algo, que están todos bien, fue ansiedad, se me subió la presión, dolor de cabeza y eso que yo no sufro presión alta ni nada, pero sí me puse mala”, comentó.

Indicó que tendrá que tumbarse el techo, quitar el enjarre de las paredes y volverlo a poner, así como poner puertas y ventanas debido a que fueron pérdidas totales.

Fue la noche del lunes 26 de diciembre cuando en la vivienda, ubicada en la calle Valle del Rosario número 162 del Infonavit Frontera, se reportó una explosión y posteriormente la casa empezó a arder, de acuerdo con el reporte de Protección Civil municipal.

Sólo su hijo de 15 años de edad, quien se encontraba dentro de la vivienda e intentó sofocar el fuego en el sillón, resultó con quemaduras en una pierna y fue atendido en el lugar por paramédicos de Rescate municipal, sin que fuera necesario trasladarlo a recibir atención médica, indicó.