Puedo reconciliar al país: Ruiz Massieu

Ciudad Juárez.- La aspirante priista a la candidatura a la presidencia de la República por los partidos de oposición, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que encabeza la preferencia tanto de los simpatizantes del partido como de la población en general.

Dijo que puede ser la mejor opción para construir una nueva institucionalidad con un gran compromiso “después del desastre del gobierno de Morena”.

El gran reto para el 2024 será reconciliar al país, además se sumará a la ciudadanía que está mostrando “su músculo” y que demanda ser protagonista de las propuestas y el cambio que tiene que haber, indicó en entrevista con El Diario.

El Diario (ED): Lleva ya unos meses con sus aspiraciones ya destapadas. ¿Cómo va su candidatura dentro de la oposición? ¿Cómo se va a definir? Claudia Ruiz Massieu (CRM):

Desde que manifesté mi intención de encabezar el proyecto opositor he tenido una tendencia de crecimiento constante que me ubica siempre dentro de los 13 aspirantes opositores en los primeros tres lugares. Hoy, ya encabezando las preferencias de los y las aspirantes digamos priistas, yo ya encabezo la preferencia tanto de los simpatizantes del partido como de la población en general.

Todavía no se define el método para seleccionar a quien va a encabezar ese proyecto, que además es un proyecto que no es nada más para la presidencia de la República, es un proyecto de coalición que incluye la renovación de los 500 diputados en la Cámara, de los 128 senadores, nueve gubernaturas, incluida la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales y más de mil ayuntamientos en todo el país.

ED: ¿A quién ve como sus principales contendientes de la oposición?

CRM: La verdad es que hoy somos 13, incluyendo dos aspirantes de la sociedad civil, y creo que cada uno tiene una trayectoria propia, un perfil propio y en esta diversidad me parece que hoy está la fuerza de proponer un proyecto como el que te he comentado, porque en la diversidad de perfiles se ve reconocida la diversidad de la sociedad y en ese sentido, en su momento conforme al método, será la propia ciudadanía quien defina quién es más competitivo, quién es el perfil que más puede convocar a la suma.

El gran reto que vamos a tener en 2024 va a ser por un lado reconciliar al país, por otro lado construir una nueva institucionalidad para enfrentar mejor los problemas y los retos que tenemos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad, la falta de servicios públicos que nos va a dejar este gobierno, unas finanzas públicas muy comprometidas que va a dejar el gobierno de Morena y una sociedad polarizada y enfrentada.

Se tratará no de gobernar sólo para quienes respaldan la opción que yo quiero representar, sino para todos los mexicanos, incluso para quienes hayan votado por otra opción política, que es lo que hemos visto en este gobierno, que no se gobierna para todos, sino solamente para quienes piensan como Morena, para quienes están de acuerdo con Morena.

Tenemos una estrategia de seguridad fallida y los números hablan por sí solos, los números oficiales: hay más homicidios, más extorsiones, más feminicidios, más robos, más robos a casa-habitación que nunca antes. Este es el sexenio más violento y eso no es algo que nos debe enorgullecer, es algo que nos debería hacer reflexionar que esta estrategia no ha funcionado, pero lo mismo vemos en el Sector Salud, que está desmantelado. Y ya no hablemos de la economía, en donde no se ha podido controlar la inflación, los precios de la canasta básica han subido desde el 30 hasta el 70% en algunos casos y aunque se aumentó el salario mínimo, no alcanza para cubrir esos gastos.

Todo se ha destinado a obras faraónicas que no se concluyen, que cuestan más, que se están construyendo en la opacidad, que nadie sabe por qué han costado más ni cuándo se van a concluir porque se les ha querido cubrir con un manto de seguridad nacional, porque a este gobierno no le gusta la transparencia.

ED: Con todo eso, ¿cuál sería el plan

concreto de la oposición para ganarle a Morena?

CRM: Primero que nada el compromiso de ir juntos en un único proyecto. Pasar de una alianza electoral en el sentido tradicional en donde hay la elección y se acabó la alianza a una coalición más amplia, no sólo de partidos, sino con ciudadanos, que asuma una agenda legislativa compartida.

Hemos visto una ciudadanía que se está expresando con mucha fuerza, que está diciéndole a los partidos, a los políticos, a todos nos está diciendo con mucha fuerza que las cosas no le gustan como están, tienen que ser de otra manera y nos lo están exigiendo. Lo vimos en la marcha del INE de noviembre, en la concentración de febrero, en la marcha de las mujeres del 8 de marzo: no fueron los partidos quienes convocaron, no fueron los partidos los protagonistas, fue la ciudadanía.

Es esta ciudadanía que se expresa y que demanda ser protagonista de las propuestas y el cambio que tiene que haber, que demanda que los partidos y los políticos respondamos con congruencia a ese llamado ciudadano.

Entonces esta ciudadanía, que está como mostrando su músculo, que se está mostrando como la verdadera contención a todo a este retroceso autoritario de Morena tiene y debe ser la parte más importante de un proyecto opositor al régimen y al modelo que nos ha planteado Morena en estos cinco años: un modelo de concentración de poder, de diluir los contrapesos, de retroceder en los derechos y libertades de las personas, de profundizar la militarización y de dar pésimos resultados por privilegiar solamente la construcción de una base electoral a través de transferencias directas de programas sociales.

ED: ¿Qué tanto calculan que pesarán en el voto los programas de Bienestar?

CRM: Los programas sociales no son nuevos, llevan 30 años en el país y han ido transformándose, cambiando de nombre. En los distintos gobiernos se han creado nuevos.

Este gobierno dejó de dar muchos apoyos sociales, por ejemplo a las madres jefas de familia, a mujeres emprendedoras.

Insisto, los programas sociales no son nuevos, tienen 30 años y si fueran la única motivación para votar, pues siempre se hubiera votado por los gobiernos. Yo creo que hoy la buena noticia es que todos votamos para que estén en la Constitución y gane quien gane se van a mantener, pero hay que construir otras estrategias para generar un desarrollo y oportunidades para todas las familias y para todas las personas de México, no sólo para quienes pueden constituir una base electoral, y esa es la visión de Morena que no nos garantiza crecimiento de largo plazo ni bienestar a las familias en el mediano y en el largo plazo; eso es lo que hay que cambiar.

ED: ¿Qué tanto cree que pese el apellido Salinas en el electorado?

CRM: Yo creo que el electorado ve a las candidatas y a los candidatos y ve quiénes son y su hoja de vida y de resultados, y eso es lo que yo traigo a la mesa: 20 años de experiencia en el servicio público y en la política dando resultados con una trayectoria limpia, con una historia de construir acuerdos con quienes piensan distinto, y de buscar soluciones en beneficio de todos los mexicanos con la limpieza total a la vista de todos de dar resultados, de tener experiencia, de no encasillarme en lo que representa mi partido, sino buscando construir con todos porque sé que México es un país muy diverso, de muchos contrastes, de muchas realidades y para enfrentar esos contrastes, realidades y diversidad tenemos que aprender a trabajar en pluralidad y escuchando a todos, y eso es lo que yo he hecho durante 20 años, eso es lo que los mexicanos han visto de mí.

Por eso crezco constantemente en las preferencias y en las encuestas y por eso estoy segura que puedo ser la opción más competitiva que pueda reconciliar al país y convocar a construir una nueva institucionalidad y nuevos acuerdos entre todos de cómo enfrentar mejor los retos con un gran compromiso social después del desastre del gobierno de Morena.

Primero que nada el compromiso de ir juntos en un único proyecto. Pasar de una alianza electoral en el sentido tradicional en donde hay la elección y se acabó la alianza a una coalición más amplia, no sólo de partidos, sino con ciudadanos, que asuma una agenda legislativa compartida"

Claudia Ruiz Massieu Aspirante a la candidatura a la Presidencia República Mexicana