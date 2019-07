Puestos de atención al migrante de GN son ilegales

Chihuahua.- Los puestos de Atención al Migrante instalados por la Guardia Nacional en Chihuahua son ilegales, pues tienen como propósito detener a personas en esta condición, acusó Jorge Pérez Cobos, representante de la asociación Uno de Siete Migrando, quien informó que Chihuahua no es estación migratoria y por lo tanto se les niega el derecho de solicitar asilo y son enviados a Veracruz, en donde pueden realizar esa petición.









Hace unos días, se observaron puestos de vigilancia y control en la carretera Chihuahua-Aldama a la altura del entronque con el libramiento Oriente, en donde se podían apreciar las iniciales “GN” -Guardia Nacional- y se realizaron inspecciones de autobuses de pasajeros y transporte de carga con el propósito de verificar que no fuera migrantes tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos por Ojinaga.









Estos puestos de revisión carecen de legalidad, expresó el representante de Uno de Siete Migrando y aseguró que las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de México es inhumana y atenta contra la integridad de los migrantes e incluso pone en riesgo sus vidas.









Pérez Cobos expuso que, las autoridades con sus actuacione violentan los derechos de estas personas que huyen de sus países en busca de una mejor calidad de vida y se enfrentan a una serie de situaciones que hacen que su camino sea tortuoso y sus garantías violentadas.









Manifestó que, en Jiménez también existe un lugaro en el que están reteniendo a los migrantes y este no cuenta con las condiciones adecuadas para recibir a las personas, comentó que hubo personas que intentaron llevarles ropa y no se les aceptó bajo el argumento de que ni siquiera tienen en donde cambiarse, lo cual habla de las condiciones en las que se encuentran.









Así mismo, expresó que las autoridades retienen a los migrantes de forma ilegal y no se les respetan sus derechos, pues pueden hacer la solicitud de asilo sin que se les sea negada, ya que ellos no quieren regresar a sus países de origen debido a que no existen condiciones para realizar su vida.









De igual modo, aseguró que, a pesar de las medidas antimigratorias que se han establecido en el país y el incremento de la vigilancia en la frontera sur, el flujo migratorio continúa se mantiene constante desde el pasado mes de abril e indicó que, en lo que respecta a la Casa del Migrante, se atienden entre 30 y 40 personas al día.