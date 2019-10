Pymes dispusieron 140 mil vacantes en nueve meses

Chihuahua.- Las pequeñas y medianas empresas ofrecieron más de 140 mil vacantes en toda la República Mexicana, y representan el 21% del total de las vacantes publicadas en la plataforma de OOCMundial de enero a septiembre de 2019.

Con respecto a los salarios ofrecidos por las Pymes, informó que el mayor número de ofertas de empleo están entre los cinco mil a diez mil pesos mensuales (37%); le siguen los que están entre 10 mil y 20 mil pesos (35%); seguidos por las vacantes de menos de cinco mil pesos (11%).

Se tiene otro segmento de puestos de trabajo que ofrecen entre 20 mil y 30 mil pesos, las cuales representan el 10% de las vacantes; las de entre 30 y 40 mil pesos (4%); y por último las de más de $40,000 pesos (3%), precisó la fuente.

Los estados que más empleo ofertaron por parte de las Pymes de enero a septiembre de 2019 han sido: Ciudad de México (31%), Nuevo León (16%), Jalisco (10%), Estado de México (10%), Querétaro (5%), Guanajuato (4%) y Puebla (3%), entre otros.

OCCMundial indicó que la cifra de más de 140 mil vacantes en los primeros nueve meses a cargo de las Pymes de México revela que la oferta de empleo publicada por este segmento de empresas en el portal se mantiene igual respecto al mismo periodo del año anterior.

Las vacantes ofrecidas al tercer trimestre de 2019 por las Pymes se concentraron en Salud y Belleza (Estéticas, productos y servicios de belleza, medicina, farmacéutica, biotecnología, perfumería y cosmética, etc.) 47%, seguida de Industria (aeroespacial, automotriz, electricidad, manufactura, minería, etc.) 22% y el de Alimentos y Bebidas (Restaurantes, bares, banquetes, alimentación, etc.) con 9%.

Asimismo las de Publicidad y Artes Gráficas (agencias de publicidad, diseño gráfico, fotografía, mercadotecnia, etc.) con el 6%, Construcción e Inmobiliaria (constructoras, inmobiliarias, material de construcción, etc.) que reporta el 5%.

Las áreas dentro de las pequeñas y medianas empresas que generaron más vacantes de empleo de enero a septiembre de 2019 fueron el de Ventas (20%), Administración (13%), Contabilidad (11%), Tecnologías de la Información y Sistemas (11%), Ingeniería (9%), Logística, Transportación y Distribución (7%), Manufactura, Producción y Operación (7%), Recursos Humanos (6%), Mercadotecnia, Publicidad y Relaciones Públicas (4%) y la Construcción (3%).

El Top Ten de los puestos más solicitados por este tipo de empresas el año pasado fueron el de Contador, Ejecutivo de ventas, Auxiliar administrativo, Recepcionista, Gerente de ventas; Asesor comercial; Supervisor de producción, Almacenista; Diseñador Gráfico y Community Manager, concluyó OCCMundial.