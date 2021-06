‘Que Dios la perdone’, dice esposa de chofer muerto a guiadora ebria

Cortesía Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- “Que Dios la perdone, en un instante me dejó sin mi pareja, sin mi amigo, sin mi compañero de vida, sin nada”, expresó Alejandra Rivas, esposa conductor de Didi que junto con uno de sus pasajeros, perdió la vida en un accidente automovilístico provocado por una conductora ebria.

El cuerpo de Eliseo Santos Hernández de 28 años de edad fue entregado hoy a sus familiares quienes velan sus restos en una capilla funeraria.

“Todavía no lo puedo creer, todavía no me cae el veinte, me siento que estoy flotando”, expresó Alejandra mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

Recordó que la mañana del domingo, Eliseo se despidió de ella para salir a trabajar y le dijo -ahorita vengo- porque tenían pensado realizar varias actividades, pero eran las 10 de la mañana y no regresó, le avisaron que había tenido un accidente.

“Yo pensé que estaba herido, internado, pero no, me dijeron que había muerto”, mencionó.

Se fue hasta el lugar del accidente y estuvo ahí hasta que su cuerpo fue sacado de entre los hierros retorcidos del vehículo, narró.

Eliseo era un hombre trabajador que era el sustento de su casa, trabajaba para las plataformas Didi e Indriver, refirió.

“Dios sabe nada más cómo está uno de pie pero es muy feo, que Dios la perdone, a mí me dijeron que eso era un homicidio imprudencial, que podía salir libre, no es justo que salga libre, yo lo único que quiero es que se haga justicia porque así como quitó dos vidas puede quitar más, las leyes están mal, si una persona hace ese tipo de cosas que pague”, mencionó.

Antonio Hernández, hermano de Eliseo dijo que él, al igual que sus otros hermanos, corrieron al lugar de los hechos cuando recibieron la noticia del accidente esperando que todo fuera un mal entendido o una pesadilla.

“Estamos destrozados por dentro, pero por fuera nos hacemos fuertes porque tenemos a mi madre y tenemos que sacarla adelante, solo una madre sabe el dolor que es perder a un hijo”, dijo.

Asegura que aunque no le desea el mal a la responsable del hecho que le arrebató la vida a su hermano, sí espera que se aplique la justicia tanto para ella como para todas las personas ebrias que enlutan a familias.