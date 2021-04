Que manifestantes traen ‘varios delitos’ dice Corral

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- El gobernador, Javier Corral, aseguró que los trabajos iniciados para la ruta pretroncal Gómez Morín, cuentan con todos los permisos para la realización de la obra.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo Estatal comentó que la autoridad continuará abierta al diálogo, sin embargo, no se permitirán provocaciones a la autoridad para hacer cumplir la ley.

Corral Jurado reiteró que la intervención de la Policía Estatal fue a petición de la empresa constructora.

"Desde el fin de semana pasado visualizamos que los plantones habían bajado su presencia, la empresa decide regresar a los trabajos y cuando estaban dispuestos a continuar con la obra, hubo personas que se atravesaron a las máquinas y hubo resistencia, entre esas personas estaba Adriana Fuentes, así como el presidente local del PRI y guardias", dijo.

El mandatario comentó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se ha abierto una investigación por la comisión de "varios delitos", mientras que el Ministerio Público se encuentra realizando las diligencias de ley.

Asimismo, aseguró que la autoridad realizará todos los trámites legales, a la par de que buscarán generar espacios para la comunicación con los grupos opositores.

Por otra parte, indicó que prevalecen actos de "pepena política", reiterando que se aplicará la ley sin distinguir candidatos.

"Para nosotros es claro que lo de hoy se contempla en el artículo 280 del Código Penal del Estado (...) Quiero señalar con claridad, nosotros no sabíamos quién iba a llegar, fueron llegando distintas personas, respetamos su candidatura, pero no podemos permitir que nadie provoque a la autoridad, en nombre de ninguna libertad política se puede atentar contra el bien de la comunidad y menos auxiliándose de sus propios custodios, ya pedí también que se revise de manera particular a estos tres guardias", comentó.