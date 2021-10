‘Que me lo regresen, nada más eso pido’

Cortesía

Con tres hijos y poco trabajo como mecánico en la ciudad de Chihuahua, Javier decidió ir en busca del llamado “sueño americano”, por lo que contactó a un ‘coyote’, quien a cambio de 7 mil dólares lo llevaría hasta Dallas, Texas, como parte de un grupo de aproximadamente 13 migrantes, pero en el camino todos fueron privados de la libertad por un convoy armado.

Entre ellos iba un adolescente de 14 años, quien dijo a los familiares de las víctimas que “cuando iban, los interceptaron y los subieron en tres camionetas, que los hombres iban armados y encapuchados, que a él también lo subieron pero más adelante le dijeron ‘tú vete’ y se fue. Y ya no sabe más”, narró ayer la esposa de Javier Ricardo López Rodríguez, de 38 años de edad.

“Ya estamos muy desesperados, que me lo regresen nada más, que lo dejen ir”, suplicó.

La mujer, quien pidió omitir su nombre porque en la búsqueda de su marido ya han intentado extorsionarla en cinco ocasiones, explicó que el grupo que se encuentra desaparecido está conformado por 12 migrantes y el ‘coyote’ que los guiaba hacia la frontera, ya que todos fueron interceptados a la altura de Coyame del Sotol, Chihuahua.

Javier es padre de tres hijos, de 7, 14 y 20 años, pero casi no tenía trabajo como mecánico, por lo que decidió irse a trabajar a Dallas. Y aunque desde hace dos meses contactó al ‘coyote’, tuvo que esperar “porque no había pasada”, hasta que a las seis de la tarde del pasado viernes 24 de septiembre el hombre le habló y le dijo que saldrían esa misma noche de la Comandancia Sur, de la ciudad de Chihuahua.

“Yo lo llevé, ya más tarde me habló y me dijo que iban para Aldama, y ya en la mañana me marcó y me dijo que siempre se regresaron, que estaba en una casa por el Cerro Coronel, aquí en Chihuahua, que le llevara desayuno. En la mañana le llevé desayuno y me dijo ‘yo te aviso a qué hora nos vamos’. Como a las dos de la tarde me dijo ‘ya casi salimos, ya casi nos vamos’. Y ya después, en la noche, me habló y me dijo que ya estaban en Coyame que ya iban a agarrar brecha. Me dijo: ‘cuando yo llegue te aviso, ya que agarre señal’. Y desde ahí ya no supimos nada de él”, recordó su esposa.

El cobro del ‘coyote’ por guiarlo hasta Dallas sería de 7 mil dólares, 4 mil de los cuales le dieron en la misma capital del estado, mientras que los 3 mil restantes se los entregaría al llegar a su destino.

Al no saber nada de su esposo, la mujer se contactó el pasado 29 de septiembre con la esposa del ‘coyote’, quien le narró que un menor de edad que iba con ellos había regresado para decirle que todo el grupo fue privado de la libertad.

Dijo que ella misma se entrevistó con el menor, con quien ya no tiene contacto, por lo que decidió poner una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las autoridades investigadoras, entre el grupo de aproximadamente 13 migrantes se encuentra al menos una persona procedente de Querétaro y otra de la Ciudad de México.

“Elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizan un rastreo aéreo y terrestre en una brecha que conduce de Coyame del Sotol a la comunidad Lomas de Arena y alrededores, luego del reporte de desaparición de varias personas que se dirigían a los Estados Unidos”, informó la FGE.

La Fiscalía confirmó que “un menor de edad que viajaba con ellos aseguró que los habrían retenido ilegalmente antes de llegar a Ojinaga, pero él logró evadirse y regresar con sus familiares”. Hasta ayer, siete hombres habían sido reportados como desaparecidos, uno en el municipio de Aldama y seis en la capital del estado.

“Se realizan labores de búsqueda por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con rastreos por aire y tierra y el apoyo del grupo K-9 en una brecha que conduce de Coyame del Sotol a la comunidad Lomas de Arena, municipio de Ojinaga, que es el camino que tomaron”, informó la dependencia.

Los migrantes reportados como desaparecidos son Javier Ricardo López Rodríguez, de 38 años; Lorenzo Abraham González Mendoza, de 39; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Benigno Alberto Álvarez Castro, de 36; José Luis Pallares, de 47 y Luis Carlos Islas Villegas, de 30 años.

Debido a que varias de las familias han recibido llamadas en las que les han exigido hasta 4 mil dólares a cambio de poder ver a sus familiares en una videollamada, pidieron reportar cualquier información a los números de emergencia 911 o 089, así como a los teléfonos de la FGE 614-429-3300, extensión 11343, en la ciudad de Chihuahua, o 656-629-3300, extensión 56632, en Juárez.

Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, de octubre de 2020 a agosto de 2021 se registraron 176 mil 102 detenciones de migrantes en el Sector El Paso, 278.7 por ciento más que las 46 mil 496 aprehensiones realizadas en el mismo lapso del año fiscal anterior.