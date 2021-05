'Que no se reporten muertes por Covid no implica que no sigan aconteciendo'

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Al último corte de Salud del Estado, Juárez sumó 14 positivos más a la lista de Covid-19 y no sumó defunciones por quinto día consecutivo, dio a conocer Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva.

La frontera alcanzó así los 31 mil 546 casos acumulados; de éstos, 3 mil 344 han perdido la vida. A su vez, Leticia Ruíz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades, pidió no relajar la prevención.

Explicó que el hecho de que no haya habido muertes reflejadas oficialmente dentro de la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológicas (SISVER) no implica que no sigan aconteciendo decesos.

Afirmó que puede haber más en proceso de confirmación, toda vez que se hace revisión de expedientes. Por su parte, Ávila Coronado afirmó que a nivel estatal hubo 95 dolientes, ocho finados y 55 recuperados.

Chihuahua llegó de tal modo a los 67 mil 531, de los que 6 mil 916 son víctimas mortales y 55 mil 805 han logrado recuperarse.